I misteri di Villa Sabrini/ Su Canale 5 il film con Giorgia Surina (oggi, 17 agosto 2018)

Su Canale 5 I misteri di Villa Sabrini, nel film troviamo l'attrice italiana Giorgia Surina mentre la regia è stata affidata a Marco Serafini. Nel cast anche Michele Di Virgilio.

17 agosto 2018 Matteo Fantozzi

I misteri di Villa Sabrini su Canale 5

I misteri di Villa Sabrini sarà trasmesso a partire dalle 16,30 su Canale 5 venerdì 17 agosto 2018. Il film è stato diretto da Marco Serafini nel 2012, un regista italiano famoso per aver curato la regia di film e serie TV come Rex e Il mistero del lago. Il suo ultimo lavoro italiano è rappresentato proprio da i misteri di Villa sabrini. Marco Serafini, cresciuto in Lussemburgo, lavora principalmente alla realizzazione di film e serie televisive in Germania Lussemburgo e Austria. Nel cast de I misteri di Villa sabrini troviamo attori decisamente poco noti in Italia come Simone hanselmann, Rene Ifrah, Michael Mendl. Nel cast di attori secondari troviamo però anche due interpreti italiani come Giorgia Surina e Michele Di Virgilio. Nel complesso sui principali siti recensioni cinematografiche il film ma non ha ricevuto critiche particolarmente positive con un voto medio di 4 su 10.

I MISTERI DI VILLA SABRINI, LA TRAMA DEL FILM

Susanna è un importante storica dell'arte che lavora per un'importante azienda romana. L'ultima opera d'arte che ha ricevuto in consegna sembra non convincerla. Susanna è infatti convinta che si tratti di un falso. Per sciogliere ogni dubbio, all'insaputo del suo datore di lavoro, si reca a Firenze dove inizia ad indagare per conto suo. Durante le sue indagini si imbatte in Francescco, discendente di un'importante famiglia fiorentina legata al mondo dell'arte. I due scopriranno verità scottanti che metteranno a repentaglio la credibilità della famiglia di Francesco.

© Riproduzione Riservata.