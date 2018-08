Ilary Blasi ha lasciato Le Iene/ Anche Teo Mammucari non condurrà lo show: chi prenderà il loro posto?

Ilary Blasi ha lasciato Le Iene. La notizia girava in rete da mesi ma la conferma, pare essere arrivata nella giornata di oggi da Giuseppe Candela per Dagospia.

17 agosto 2018 Valentina Gambino

Ilary Blasi ha lasciato Le Iene. La notizia girava in rete da mesi ma la conferma, pare essere arrivata nella giornata di oggi da Giuseppe Candela per Dagospia. A quanto pare, anche Teo Mammucari dovrebbe lasciare l’irriverente programma della prima serata di Italia 1: chi sostituirà la coppia di conduttori? A distanza di poco più di un mese dal ritorno dello show di Davide Parenti, ancora non si conoscono i nuovi volti che potrebbero portare avanti la trasmissione. Confermata invece, la presenza di Nadia Toffa. Proprio la giornalista infatti, ha confermato la sua presenza su Instagram, tramite il suo profilo ufficiale. La moglie di Francesco Totti aveva debuttato nella trasmissione nel lontano 2007, al fianco di Luca e Paolo. A distanza di più di dieci anni quindi, la conduttrice romana sarebbe pronta per abbandonare la creatura che le ha regalato la popolarità assoluta. Lo scorso anno proprio la bionda, ha portato avanti sia la seconda edizione del Grande Fratello sia Le Iene, facendo la spola tutta la settimana, tra Roma e Milano.

Proprio nelle scorse settimane, tra le pagine del settimanale Chi, era arrivata la prima indiscrezione in merito all’abbandono di Ilary Blasi. Sulla rivista si leggeva: "Al momento è tutto in divenire, sarà un settembre molto caldo”, aveva confidato proprio la diretta interessata. Secondo le primissime indiscrezioni e le fonti di Dagospia, pare che la decisione si stata presa dalla showgirl e tra lei e la redazione del programma, non ci sarebbero stati litigi oppure problematiche. Anche Teo Mammucari sarebbe ad un passo dall’addio. “Avrebbe deciso di dire addio allo show con cui aveva iniziato a collaborare come inviato già nel 1999 per poi arrivare alla conduzione dal 2013 al 2015 e un ritorno in video nel 2017”, scrive Giuseppe Candela. Dopo il mezzo flop del Wind Summer Festival e Balalaika, Ilary Blasi sta per consolarsi con la terza edizione del Grande Fratello Vip in partenza su Canale 5 il prossimo 24 settembre. Mammucari invece, tornerà nel ruolo di giurato a “Tu si que vales” dal 29 del prossimo mese.

