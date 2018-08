LO CHIAMAVANO BULLDOZER/ Su Canale Nove il film con Bud Spencer e Raimund Harmstorf (oggi, 17 agosto 2018)

Lo chiamavano Bulldozer, il film in onda su Canale Nove oggi, venerdì 17 agosto 2018. Nel cast: Bud Spencer e Raimund Harmstorf, alla regia Michele Lupo. Il dettaglio della trama.

17 agosto 2018 Cinzia Costa

il film commedia in prima serata su Canale Nove

NEL CAST BUD SPENCER

Lo chiamavano Bulldozer, il film in onda su Canale Nove oggi, venerdì 17 agosto 2018 alle ore 21,20. Quasi sempre l'estate ci regala trasmissioni rivolte alla riscoperta di alcuni degli eroi della commedia italiana, provate a notare che, durante luglio ed agosto, alcuni cicli televisivi ripropongono film di Totò, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, oppure di uno degli attori più amati in assoluto, Bud Spencer. La pellicola, prodotta da Elio Scardamaglia nel 1978, che affidò a Michele Lupo la direzione del film, un regista che soprattutto con il solo Bud Spencer in solitaria dopo il divorzio dall'amico Terence Hill diresse più pellicole del gigante 'buono', tutte di successo come 'Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre', appena di una anno successiva a 'Lo chiamavano Bulldozer', oppure 'Chissà perché... capitano tutte a me'. In precedenza Michele Lupo fu uno dei maggiori interpreti del filone spaghetti western, Giuliano Gemma fu uno dei suoi attori prediletti. Nel cast di questo film, assieme a Spencer, troviamo, nel ruolo del sergente Kempfer, l'attore tedesco Raimund Harmstorf e tutto un cast di giovani caratteristi tipico delle commedie di Bud Spencer dove quasi sempre solamente lui era l'attore di richiamo. Nel cast troviamo comunque i più fedeli stunt-man dell'attore partenopeo per una pellicola nella quale i cazzotti si fondono con le spallate della commedia che ruota attorno ad una storia dedicata al football americano. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LO CHIAMAVANO BULLDOZER, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

Bulldozer ha nella sua carriera un'ottima militanza nel mondo del football americano, da buon giocatore e grande promessa dei circuiti USA, decide improvvisamente di abbandonare i match e non conquistare più yards sul campo ma miglia marine come vagabondo solitario con la sua barchetta a motore. Navigando in acque italiane viene speronato da un sommergibile che provoca al suo natante una falla obbligandolo ad una sosta nella città marinara toscana. Nella città vale in alcuni rioni la legge del sergente Kempfer, un sottufficiale americano, impiegato nella vicina base USA di Camp Darby, un uomo sbruffone e pieno di se. Bulldozer assiste all'ennesimo sopruso dei bulli del sergente e non riesce a resistere alla sua indole di protettore degli indifesi e con qualche cazzotto bene assestato doma la disputa con i militari, anche se da quel momento Bulldozer avrà un nuovo nemico, il sergente Kempfer. E non sarà amichevole il rapporto tra i due. Come risolvere ogni disputa? Organizzando una partita di football americano tra le due fazioni, i giovani livornesi, non troppo muscolosi e con poche nozioni di quello sport, e la squadra della base militare, ben preparata atleticamente e tatticamente. Bulldozer inizia a spiegare ai ragazzi le tecniche, le fondamenta dello sport, improvvisa un breve training e la partita inizierà presto. La disfatta è certa, gli americani hanno la meglio, conoscono lo sport e sono tatticamente cattivi, si impongono in quella che appare una disfatta per i ragazzi italiani, derisi e maltrattati dai colossi USA sino a quando, in lontananza, vestito a puntino e indossando il suo casco di gioco, entra il gigante che porrà fine alla tragedia sportiva, Bulldozer, e per gli americani saranno dolori ...

