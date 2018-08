Lara Zorzetto tronista a Uomini e Donne?/ Indizi e smentite, ma il gossip continua: arriva un augurio speciale

Lara Zorzetto sarà la nuova tronista a Uomini e Donne? Il gossip continua tra indizi e smentite, e arriva un augurio speciale dall'ex fidanzato...

17 agosto 2018 Anna Montesano

Lara Rosie Zorzetto

Ormai è una vera e propria star e sono tanti a desiderare il suo ritorno in tv. Lara Rosie Zorzetto sta vivendo un periodo di assestamento dopo la rottura con Michael De Giorgio a Temptation Island. La ragazza è però rimasta nel cuore di tanti che hanno trovato in lei l'immagine di una donna forte e con gran carattere. Sono proprio queste, per i fan di Uomini e Donne, le caratteristiche che dovrebbe avere una tronista. Da qui l'appello: Lara sul trono! Segrito da molti indizi: da quello dato da Martina Sebastiani, fino alle dichiarazioni fatte da Raffaella Mennoia per il settimanale Oggi. La nota autrice di Uomini e Donne ha infatti sottolineato che un personaggio come Lara potrebbe dare molto al programma, su Instagram, però, ha tenuto a chiarire che le sue parole non erano di certo la conferma della sua "promozione" a tronista.

LARA TRONISTA? L'AUGURIO DI MICHAEL

Insomma, notizie contrastanti quelle che arrivano dal web, anche se la possibilità che Lara Rosie Zorzetto salga sul trono è concreta. Chiaro che, fino alla registrazione del 29 agosto, la notizia non può essere data quindi, per la conferma, ci tocca attendere. E Michael De Giorgio cosa ne penserà qualora la sua ex salisse sul trono? In un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine le ha fatto i suoi migliori auguri: "Le auguro di cuore di trovare presto la sua felicità. Io non ho pensato male di Laura. - ha fatto sapere il ragazzo, aggiungendo - Anche quando in realtà se si è arrabbiati, si dicono cose che non si pensano. Altrimenti non sarei stato con lei quasi tre anni. Se la incontro, la saluto? Certo che la saluto."

