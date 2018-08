Laura Pausini colpita al volto durante un concerto / "Sto bene, ecco perché quella ragazza mi ha colpita"

Attimi di preoccupazione per Laura Pausini. La cantante e stata colpita a volto durante un concerto da una fan. Ecco cos'è realmente accaduto sul palco

17 agosto 2018 Anna Montesano

Attimi di preoccupazione per Laura Pausini. Come si apprende dai social della cantante, pare sia stata colpita a volto durante un concerto. Un incidente del quale la Pausini non ha fatto menzione e non lo avrebbe fatto se non fosse che i fan più attenti si sono accorti dell'incidente che l'ha vista protagonista sul palco, chiedendo se stesse bene e il perché sia accaduta una cosa del genere. A colpirla è infatti stata una persona del pubblico, lanciandole un oggetto contro. Un gesto che ad alcuni è parso essere voltontario. Ecco perché, tra i fan della Pausini, c'è chi le ha chiesto il perché une delle spettatrici del suo concerto ha fatto un gesto simile. La cantante non si è tirata indietro e ha deciso di chiarire la vicenda, proprio rispondendo a questa domanda.

IL CHIARIMENTO DI LAURA PAUSINI

"Lau ma perché quella persona di ha colpita? Cos'ha contro di una persona così dolce e tenera?" chiede un membro del suo fanclub. In primis, Laura Pausini ha quindi voluto tranquillizzare i fan: “Tutto bene, nessun problema” ha scritto l’artista, per poi aggiungere “Come sapete canto una canzone con una persona del pubblico durante questo tour e l’altro giorno, senza volerlo, la ragazza che cantava con me mi ha colpita con una roba di plastica che aveva in mano. Mi sono tagliata il labbro inferiore ma non ci sono problemi, tutto risolto dopo pochi secondi e poverina, non è stata colpa sua, stava cantando con enfasi e quindi come piace a me! - così conclude - Una ferita si rimargina. Non sono queste le cose che mi spaventano. Avanti Tutta!”.

