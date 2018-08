MALENA/ Su Rete Quattro il film con Monica Bellucci (oggi, 17 agosto 2018)

Malena, il film drammatico in onda su Rete Quattro oggi, venerdì 17 agosto 2018. Nel cast: Monica Bellucci, Giuseppe Sulfaro e Nino Scordia, alla regia Giuseppe Tornatore.

17 agosto 2018 Cinzia Costa

il film drammatico in seconda serata su Rete 4

ALLA REGIA GIUSEPPE TORNATORE

Malena, il film in onda su Rete Quattro oggi, venerdì 17 agosto 2018 alle ore 23,34. Una pellicola drammatica di Giuseppe Tornatore che è stata realizzata nel 2000 dalla Medusa Film. Il film ha avuto due nomination agli Oscar, una delle due era per Ennio Morricone che ha composto la colonna sonora. Malena ha vinto un Nastro d'Argento per la migliore colonna sonora e un David di Donatello per la migliore fotografia. Il National Board of Review Award lo ha dichiarato uno dei migliori film stranieri per l'anno 2000. La protagonista del film è Monica Bellucci, che veste i panni di Malena. Il piccolo Renato è Giuseppe Sulfaro, mentre Gaetano Aronica interpreta il marito di Malena, Nino Scordia. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MALENA, LA TRAMA DEL FILM DRAMMATICO

Malena è una donna molto bella che vive in un piccolo paesino della Sicilia. Qui la sua bellezza le causa molti problemi, quando suo marito viene chiamato a partire per la guerra. Le donne la odiano perché la vedono come un'avversaria, gli uomini la bramano sessualmente. L'unico che le vuole davvero bene in modo sincero è Renato, un ragazzino che non fa che pensare a lei e che poi racconterà la sua storia. Infatti, quando arriva la notizia che suo marito è morto in guerra, la situazione per Malena precipita al punto che lei deve decidere di vendere il suo corpo per tirare avanti. Diventa così una prostituta, e quando il paese viene invaso dai nazisti si vende anche a loro.

© Riproduzione Riservata.