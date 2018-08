MERCENARY FOR JUSTICE/ Su Rai 2 il film con Steven Seagal (oggi, 17 agosto 2018)

Mercenary for justice, il film in onda su Rai 2 oggi, venerdì 17 agosto 2018. Nel cast: Steven Seagal, Jacqueline Lord e Roger Guenveur Smith, alla regia Don E. FauntLeRoy.

17 agosto 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in seconda serata su rai 2

NEL CAST STEVEN SEAGAL

Mercenary for justice, il film in onda su Rai 2 oggi, venerdì 17 agosto 2018 alle ore 00,05. La pellicola è stata diretta nel 2006 dal regista Don E. FauntLeRoy. Si tratta di una pellicola direct to video, ovvero che non ha avuto passaggi cinematografici ma è stato proiettato in televisione per la prima volta. In Italia invece è uscito direttamente per l'home video. L'attore protagonista è il celebre Steven Seagal, esperto di arti marziali, che recita nel ruolo di John Seeger, con lui fanno parte del cast anche Jacqueline Lord (Maxine Barnol), Roger Guenveur Smith (Anthony Chapel) e Luke Goss (John Dresham). Il film fu girato per la maggiore parte in Sud Africa, e più precisamente a Cape Town. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MERCENARY FOR JUSTICE, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

John Seeger è uno dei migliori mercenari che ci siano in circolazione. Lui e il suo gruppo stanno combattendo alcuni soldati francesi in Sud Africa, presso l'isola di Galmoral, per cercare di salvare l'ambasciatore francese. Qualcosa però va storto, l'ambasciatore e la sua famiglia restano uccisi, e così anche Radio Jones, il miglior amico di Seeger. Quando torna negli Stati Uniti, così, Seeger si sente in dovere di andare dalla moglie e dal figlio di Jones per dare loro il suo supporto e il suo aiuto. Ben presto però i due vengono rapiti, e per mantenere la sua promessa Seeger dovrà piegarsi ad un vile ricatto. Per salvare la vita alla famiglia del suo amico sarà costretto a compiere una missione poco pulita e molto pericolosa.

© Riproduzione Riservata.