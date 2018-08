Madonna, compie 60 anni/ Trasgressioni a Marrakech, i festeggiamenti terminati ieri sera: “Sono sopravvissuta”

Madonna ha scelto Marrakech come città per festeggiare i suoi 60 anni. I festeggiamenti sono durati due giorni e tutto è stato pubblicato nei suoi profili social

Tanti auguri Madonna!

Ieri, la regina del pop, Madonna ha festeggiato i suoi sessant’anni. Come città scelta per i festeggiamenti ha scelto Marrakech, ma tra le vie della Medina, cammina circondata da numerosi uomini, guardie del corpo e poliziotti marocchini. Attraverso il suo account Instagram, la cantante, ha svelato qualche dettaglio del suo giorno speciale. Due sere prima ha passeggiato a Bab Laksour e ha ripreso in audio il muezzin che chiama i fedeli alla preghiera. In seguito si è spostata vicino al Riad dove ha alloggiato e ha atteso i suoi invitati, ospiti di un hotel di lusso all’interno di un palazzo del centro storico, trasformato in galleria d’arte, la cui proprietaria è Vanessa Branson, realizzatrice della Biennale di Marrakech per molti anni. Subito, al risveglio del giorno prima del compleanno, Madonna ha immortalato il momento della colazione: “One more day”. Insieme a lei: frutta, dolci locali e bottiglie di vino.

LA RACCOLTA BENEFICA

Anche per il suo compleanno, Madonna, ha mischiato il sacro e il profano, attraverso quella sua primissima fotografia postata, ha mostrato il suo lato trasgressivo e anticonformista pubblicando un'immagine con il vino in una terra in cui è vietato secondo l’islam. I festeggiamenti sono andati avanti fino a ieri sera, “finalmente è arrivato il mio compleanno e sono sopravvissuta”. Per il compleanno della cantante non è mancato il momento dedicato alla beneficenza: “Non riesco a immaginare un regalo migliore che unisca la mia famiglia internazionale ai bambini che hanno più bisogno” e per questa ragione ha deciso di creare una raccolta fondi per Raising Malawi della quale è rimasta piacevolmente sorpresa, come ha fatto sapere il un post: “Grazie per le donazioni fatte per la racconta che ho organizzato per il mio compleanno”. I sessant’anni a Madonna sembrano proprio non far paura, la regina del pop non cambia, è sempre carica di energie e con la stessa voglia di trasgressione di un’adolescente. Per questo l’amiamo tanto.

© Riproduzione Riservata.