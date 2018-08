Mattia Marciano e Vittoria Deganello si sono lasciati/ "Modi di pensare troppo diversi e mai nulla di risolto"

Mattia Marciano e Vittoria Deganello si sono lasciati. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne lo annuncia su Instagram: "Modi di pensare troppo diversi e mai nulla di risolto"

17 agosto 2018 Anna Montesano

Mattia Marciano e Vittoria Deganello

Mattia Marciano e Vittoria Deganello si sono lasciati. Una delle coppie più discusse degli ultimi anni di Uomini e Donne non sta più insieme. L'annuncio è arrivato proprio nelle ultime ore dall'ex corteggiatrice che, dopo giorni di domande curiose e sospetti dei fan, ha deciso di chiarire la vicenda e confermare che in effetti lei e Mattia non stanno più insieme. "In quest’ultima settimana ho ricevuto tanti messaggi riguardanti me e Mattia perché non c’avete visto particolarmente insieme, non ci sono stati segnali - ha esordito Vittoria, dando il via ad una serie di stories su Instagram - detto questo, la situazione tra me e Mattia è una situazione che, boh, non so neanche io. Arrivati al punto di parlarvi, perché è giusto che vi dia qualche spiegazione, ma non so neanche io… è una situazione un po’ complicata, un po’ tanto complicata."

LO SFOGO DI VITTORIA DEGANELLO

È a questo punto che arriva l'ammissione di Vittoria Deganello: "Al momento io e Mattia non stiamo assieme. Io sto da sola, come lui sta da solo. - ammette la ragazza, che prosegue - I motivi sono tanti, troppi. Ci metterei più di 24 ore a spiegarvi tutte le motivazioni per cui la situazione è quella che è". Poi però cerca di riassumerli: "tante incomprensioni, punti di vista diversi, modi di pensare totalmente diversi, senza mai nulla di risolto. Non entro nei particolari perché è poco carino e rispettoso sia nei miei confronti che nei suoi e niente…". Così la Deganello conclude: "Mi sembrava giusto rendervi partecipi della situazione attuale! Probabilmente sono stata poco chiara, ma non posso perché in realtà non ce l’ho la chiarezza neanche io."

© Riproduzione Riservata.