Meghan Markle/ Quando sul suo blog scriveva di Kate Middleton: ecco le sue parole prima di chiuderlo

17 agosto 2018

Nonostante Meghan Markle sia assolutamente amata dalla Royal Family, attorno a sé ha notevoli squali pronti a divorarla. Per sua fortuna, la moglie di Harry sa perfettamente come difendersi, anche grazie all’amore che riceve quotidianamente. Sapevate che prima d’incontrare l’affascinante Principe dai capelli rossi, l’ex attrice curava personalmente un blog? Ecco, se non lo sapevate, adesso sarete al corrente di un’altra indiscrezione: aveva perfino dedicato un post a Kate Middleton, la moglie del Principe William. Molto tempo prima di diventare ufficialmente sua cognata, la dolcissima Meghan ha scritto un breve paragrafo nel suo blog che si chiamava “The Tig”. Correva l’anno 2014 quando proprio la Duchessa di Sussex, scrisse alcune considerazioni sulle principesse, confidando anche la sua antica ossessione per She-Ra, intervistando la principessa Alia Al-Senussi della Libia e esponendo come il sogno classico di diventare nobili prosegua anche nell’età adulta: una serie di lunghe e bellissime premonizioni?

Meghan Markle, quando sul suo blog scriveva di Kate Middleton

“Le donne cresciute sembrano conservare questa fantasia infantile”, ha scritto Meghan sul suo blog parlando di principesse. “Basta guardare lo sfarzo e le circostanze che circondano il matrimonio reale e le interminabili conversazioni sulla principessa Kate”, continuava il suo post. Naturalmente la Markle, non immaginava nemmeno lontanamente quanto schiamazzo e dibattiti si sarebbero scatenati sul suo matrimonio reale, celebrato appena quattro anni dopo la pubblicazione di questo articolo online. Prima di aprire il blog, proprio Meghan aveva il sogno di diventare una principessa. Ecco perché è stata anche fotografata di fronte a Buckingham Palace da adolescente, e si diceva fosse una estimatrice sfegatata della Principessa Diana. La Duchessa ha dovuto chiudere “The Tig” nell’aprile 2017, dopo avere ufficializzato la sua relazione d’amore con il Principe Harry. “Quello che era iniziato come una piccola passione si è evoluto in un’incredibile comunità diventata di ispirazione, sostegno, divertimento e frivolezza”, aveva scritto nel post di addio. “Mi hai reso le mie giornate più luminose e hai riempito questa esperienza con tanta gioia”.

