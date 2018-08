Ninì Tirabusciò la donna che inventò la mossa / Su Rete 4 il film con Monica Vitti (oggi, 17 agosto 2018)

Ninì Tirabusciò la donna che inventò la mossa è il film comico che Rete 4 trasmetterà nel pomeriggio di venerdì 17 agosto 2018, a partire dalle 16,00. La pellicola è stata diretta del 1970 da Marcello Fondato, regista famoso per aver curato la regia di film o me certo certissimo Anzi probabile, Causa di divorzio, Affari di famiglia e Altrimenti ci arrabbiamo. Come sceneggiatore ha contribuito al successo di film come Mogli pericolose e I moschettieri del mare. Nel cast di attori protagonisti del film appaiono grandi interpreti del panorama cinematografico italiano del calibro di Monica Vitti, Gastone Moschin, Peppino De Filippo e Carlo Giuffrè. La pellicola racconta la storia di Maria Campi, famosa per aver dato vita al famoso movimento noto come la mossa. La storia dei principali avvenimenti italiani accaduto in quel periodo fanno da contorno alla narrazione.

NINI' TIRABUSCIO', LA TRAMA DEL FILM

Protagonista della storia è l'affascinante e dirompente Maria Sarti, attrice napoletana la cui carriera artistica, però, non riesce pienamente a decollare. La donna è legata sentimentalmente ad Antonio, un giovane jazzista che si esibisce assieme al suo gruppo in numerosi locali di Napoli. Nel corso di un'esibizione di Antonio e la sua band, Maria sale sul palco e nell'efansi della sua performance canora da vita al famoso movimento della mossa, molto audace per l'epoca. Dopo quell'esibizione la carriera di Maria decolla, rendonda la donna famosa in tutto il mondo. Alcuni mesi dopo la donna viene sfidata a duello da una notoa baronessa torinese. Le due si sfidano a colpi di spada ed a petto nudo, attirando l'attenzione dei media internazionali.

