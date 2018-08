Oroscopo di Paolo Fox di oggi 17 agosto 2018: Gemelli scarichi, Cancro voglia di trasgredire

Oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 17 agosto 2018, previsioni segno per segno: il Cancro vuole trasgredire, mentre i Gemelli si sentono un po' scarichi.

17 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 17 AGOSTO 2018

L'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox parte dallo studio segno per segno di quanto raccontato a LatteMiele. L'Acquario nelle prossime 48 ore prende tutto un po' troppo di petto, quindi una frase detta male o l'atteggiamento di una persona potrebbe limitare l'orizzonte o la visuale. Quando uno di voi si sente costretto rischia di innervosirsi, però se si adotta la fretta anziché il ragionamento si sbaglia anche in amore. Il Leone probabilmente si sente affaticato e nervoso, domenica si recupera ma venerdì e sabato sono due giornate da tenere sotto controllo. Ci vuole prudenza con i quattrini ma sappiamo che se si è fatto valere le opinioni bene e ci si è fatti le ossa con il nuovo lavoro ci saranno una marea di gratifiche. Ci si potrebbe far valere in nuove situazioni che sembrano portare alla strada giusta per dare una reazione ad alcuni momenti che non sono andati come ci si sarebbe aspettati.

GEMELLI SCARICHI, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo pagina e ora soffermiamoci su quei segni che si possono considerare né carne né pesce. Il Capricorno si trova a dover affrontare alcuni obblighi familiari che di certo non facilitano il suo percorso. Ci si sente carichi, ma forse lo si è solamente per inerzia e non a capo di una vera emozione. Nonostante i Gemelli siano protagonisti di un progetto d'amore interessante ora è il momento di cercare una risposta. Venere è decisamente favorevole e da qui a due mesi potrebbe portare al vero amore. E' un momento in cui le cose non stanno andando come si vorrebbe, anzi alcuni rischi stanno creando di vivere delle complicazioni piuttosto difficili da accettare. Non ci si considera soddisfatti di quello che si ha, ma si rischia di essere fin troppo prevedibili nelle scelte tanto che gli altri non si meravigliano più di quello che potrà accadere.

IL CANCRO VUOLE TRASGREDIRE, TOP E FLOP

Ora invece soffermiamoci sui segni zodiacali top e flop della giornata. L'Ariete si trova a dover affrontare Marte e Venere dissonanti senza riuscire a trovare la chiave di volta giusta per il futuro. Questo è un momento in cui si ha voglia di buttare tutto all'aria senza riuscire ad essere praticamente mai concreti. Il Toro ha delle prospettive di crescita davvero importanti e presto può vivere delle risposte interessanti. Sarà importante provare a sollecitare la persona che oggetto del desiderio per cercare di arrivare a delle risposte. Alla fine dell'anno si prospettano ulteriori situazioni interessanti. Il Cancro vive un agosto molto lontano dai sentimenti, senza complicazioni certo ma neanche interessanti crescite come ci si aspettava. Gli uomini sono quelli più insoddisfatti anche se potrebbero desiderare qualcosa che è nelle mani di un'altra persona. Trasgredire è una soluzione che viene presa seriamente in considerazione.

