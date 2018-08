SEVEN SWORDS/ Su Iris il film con Leon Lai e Donnie Yen (oggi, 17 agosto 2018)

Seven Swords, il film d'azione in onda su Iris oggi, venerdì 17 agosto 2018. Nel cast: Leon Lai, Donnie Yen e Charlie Yeung, alla regia Tsui Hark. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

17 agosto 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Iris

NEL CAST LEON LAI

Seven Swords, il film d'azione in onda su Iris oggi, venerdì 17 agosto 2018 alle ore 21,00. Il titolo originale è Qi jian ed è stato proiettato nelle sale cinematografiche nel 2005 con la regia di affidata a Tsui Hark. La produzione si è svolta ad Hong Kong ed è quello che si definisce un wuxia, ovvero un film giapponese che è l'equivalente del genere occidentale detto cappa e spada. La sceneggiatura si ispira in modo molto vago al romanzo Qijian Xia Tianshan di Liang Yusheng. Il cast di attori è composto da Leon Lai (Yang Yuncong), Donnie Yen (Chu Zhaonan), Charlie Yeung (Wu Yuanying), Sun Honglei (Vento di Fuoco), Lu Yi (Han Zhibang) e Kim So-Yeon (Perla Verde). In Italia il film è stato distribuito da Medusa Distribuzione. Il titolo, che vuol dire Sette spade, è chiaramente un omaggio al più noto film di Akira Kurosawa, i Sette Samurai (Shichinin no Samurai, 1954). Ma ecco adesso nel dettaglio la trama del film.

SEVEN SWORDS, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Il film è ambientato nel XVII secolo, quando alla dinastia Ming si sostituì la dinastia Qing. Quest'ultima decise di vietare la pratica delle arti marziali, dichiarando di conseguenza fuorilegge le confraternite che le praticavano. Al fine di imporre questo nuovo stato di cose il signore della guerra che si fa chiamare Vento di Fuoco decide di far rispettare le nuove leggi con la violenza. Il suo intervento causa morte e devastazione, per fermarle, il Maestro che ha forgiato le sette spade offre le sue armi a sette combattenti, ingiungendo loro di fermare Vento di Fuoco. Dopo molti combattimenti e perdite, i combattenti capiscono che l'unico modo per fermare la violenza dilagante è convincere i Qing a rivedere le loro decisioni.

