Solo, serie TV/ Anticipazioni seconda puntata: l’identità di Marco a rischio, verrà scoperto? (replica)

Solo, serie TV con Bocci, ecco tutte le anticipazioni della seconda puntata in replica oggi su Canalae 5: l’identità dell'agente a rischio, verrà scoperto?

17 agosto 2018 Valentina Gambino

Solo, la serie TV con Marco Bocci, in attesa della seconda stagione torna in replica anche stasera, con la sua seconda puntata. L’agente Marco, nome in codice Solo, si è infiltrato nella ‘Ndrangheta, per carpirne i terribili segreti: riuscirà a portare al termine la sua missione? Nella prima puntata andata in onda in replica lo scorso venerdì sera su Canale 5, abbiamo fatto la sua conoscenza. Dopo essersi infiltrato nella criminalità organizzata romana, riesce ad avere dei contatti con Bruno Corona, esponente molto in vista della ‘Ndrangheta, salvandogli la vita. Dopo questo gesto Corona, incomincia a fidarsi di lui sempre di più tanto da portarlo all’interno del suo particolare mondo. La sua famiglia infatti, si occupa da tempo della gestione del porto di Gioia Tauro, uno degli sbocchi più rilevanti dell’organizzazione criminale. Marco nella sua difficile missione non è da solo. L’uomo infatti, è affiancato da Barbara, sua fidanzata e agente di supporto nella missione. Proprio la compagna, si renderà conto del particolare feeling che lega il suo fidanzato ad Agata, ribelle 20enne della famiglia Corona.

Cosa accadrà nella seconda puntata della fiction Solo? Marco sarà in grado di proteggere la sua copertura? Solo è sempre più dentro le dinamiche del clan dei Corona. Se inizialmente Bruno farà entrare l’uomo dentro i suoi particolari andamenti, da un altro punto di vista i primi sospetti incominciano ad emergere in maniera massiccia: cosa accadrà? L’appuntamento con la seconda puntata in replica di Solo, andrà in onda come sempre nella prima serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset. Nel corso del nuovo appuntamento, vedremo un poliziotto corrotto mettere a rischio la missione di Marco. L’uomo minaccerà di riferire a Bruno tutta la verità e così, l’agente sotto copertura e la fidanzata, saranno costretti ad affrontarlo per evitare che la missione possa fallire. Vincenzo quindi, inizierà ad avere sospetti sulla vera identità di Marco ed informerà Bruno sul pericolo che potrebbe rappresentare l’uomo.

