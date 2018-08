Temptation Island Vip/ Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi nel cast: l'augurio di Nicolò Ferrari!

Temptation Island Vip, coppie e news. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi nel cast: l'augurio con frecciatina dell'ex corteggiatore Nicolò Ferrari

17 agosto 2018 Anna Montesano

Temptation Island Vip

L'attesa per la primissima edizione di Temptation Island Vip sta ormai per finire. L'11 settembre, su Canale 5, Simona Ventura dà il via alle presentazioni delle sei coppie di Vip che hanno deciso di mettersi in gioco. Tra queste c'è anche Valeria Marini e Patrick Baldassari che di recente ha rilasciato un'intervista al settimanale Vero, svelando i punti forti della loro coppia. "Siamo simili per molti aspetti. Ci accomuna soprattutto il fatto di avere due mamme molto forti alle spalle. Veniamo da famiglie solide, siamo stati seguiti da persone davvero in gamba." ha raccontato, per poi aggiungere: "Valeria è fortissima e autoironica. Ci facciamo delle risate a squarciagola soprattutto quando siamo sotto stress e, per stemperare la tensione, rievochiamo alcune gag del mitico Fantozzi, il personaggio di Paolo Villaggio impacciato e iellato. La vita deve essere così, va presa con leggerezza. Bisogna essere leggeri il più possibile… come lo sono i baci di Valeria!"

LE PAROLE DI NICOLO' FERRARI SULLA PARTECIPAZIONE DI NILUFAR

Tra le coppie del cast di Temptation Island Vip che più stanno facendo discutere, c'è anche quella composta da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. La coppia si è conosciuta e innamorata a Uomini e Donne ma ha subito vissuto momenti difficili. Questa per loro sarà sicuramente la prova del nove: cosa accadrà? Il loro amore ne uscirà più forte o non avrà seguito? In molti si sono chiesti anche cosa ne pensasse Nicolò Ferrari, ex corteggiatore e non scelta di Nilufar, di questa loro partecipazione a Temptation Island Vip. Nicolò ha detto la sua, breve e concisa, su Instagram. Ecco le sue parole: "Beh, auguro loro buona fortuna, che poi serve sempre".

© Riproduzione Riservata.