Ti odio, ti lascio, ti…/ Su Canale 5 il film con Jennifer Aniston e Vince Vaughn (oggi, 17 agosto 2018)

Ti odio, ti lascio, ti… su Canale 5

Ti odio ti lascio ti... è il film comico che canale 5 trasmetterà nel primo pomeriggio di venerdì 17 agosto 2018, dalle 13,40. La pellicola è stata diretta nel 2006 da Peyton Reed, famoso regista hollywoodiano famoso principalmente per aver curato la regia di pellicole cinematografiche comiche come Ragazze nel pallone e Ant Man. Nel 2018 è tornato alla regia con il film Ant man and the wasp. Nel cast di Ti odio ti lascio ti troviamo attori del calibro di Vince Vaughn, Jennifer Aniston e Jason Bateman. L'attore principale Vince Vaughn ha anche collaborato alla redazione della sceneggiatura assieme a Jeremy Garlic. Il personaggio di Addie è stato interpretato da Joey Lauren Adams, attrice americana nota per le sue apparizioni in film come Jay e Silent Bob fermate Hollywood, The Big empty, In Other States of Tara, Tracker and Animal Il segreto della foresta. Dal 2016 al 2017 è apparsa il 26 episodi della serie televisiva Still the King.

TI ODIO, TI LASCIO, LA TRAMA DEL FILM

Gary e Brooke si conoscono quasi per caso in un soleggiato pomeriggio di settembre. Lui fa da guida turistica nella società fondata assieme ai suoi due fratelli, lei è invece un'importante manager di un noto artista americano. Tra i due è subito amore folle e Gary e Brooke decidono ben presto di andare a convivere. Trascorrono un paio d'anni e il loro rapporto non sembra più essere sincero e spassionato come un tempo. Litigi e ripicche continue sembrano aver offuscato il loro amore. Decidono di lasciarsi ma nessuno dei due sembra voler abbanondare l'appartamento. Mentre Gary cerca di stuzzicare Brooke organizzando feste e cene con i suoi amici in casa, la donna si accorge di tenere ancora molto a lui. Come finirà? Riusciranno a recuperare il loro rapporto?

