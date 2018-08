Uomini e Donne/ Nicolò Ferrari e Lorenzo Riccardi: amicizia in crisi? Arriva il chiarimento (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Nicolò Ferrari e Lorenzo Riccardi sono ancora amici? I due non appaiono più insieme su Instagram da un po' ma ecco cos'è accaduto

17 agosto 2018 Anna Montesano

Nicolò Federico Ferrari (Instagram)

Nicolò Ferrari non ha trovato l'amore nello studio di Uomini e Donne (Nilufar Addati ha scelto Giordano Mazzocchi), tuttavia ha trova un grande amico. Tra lui e Lorenzo Riccardi si è infatti instaurato un rapporto davvero speciale. Tuttavia, negli ultimi giorni, sono molti i fan della coppia che si sono preoccupati. Da tempo, ormai, i due non appaiono su Instagram insieme, né in stories né in foto. Questo ha portato molti a credere che tra i due possa esserci stato un litigio e che, quindi, l'amicizia possa essere finita. A chiarire la situazione, rispondendo proprio su Instagram ai tanti fan curiosi, è stato proprio Nicolò. In primis, a chi gli ha chiesto cos'è per lui Lorenzo, l'ex corteggiatore ha ammesso: "Lorenzo è un amico che mi manca molto ultimamente". Poi però, alla domanda 'Quando vi vedete', Ferrari ha replicato: "Oggi ho sentito il cobra, Lorenzo Riccardi, lo rivedrò a settembre, non vedo l'ora!"

NICOLO' FERRARI TORNA A UOMINI E DONNE?

Insomma, sono gli impegni estivi ad aver momentaneamente diviso Nicolò Ferrari e Lorenzo Riccardi. I due conservano la loro amicizia ma riusciranno a vedersi soltanto a settembre. Nicolò ha anche parlato della sua avventura a Uomini e Donne e, a chi gli chiede i momenti più belli e se c'è la possibilità di rivederlo in studio, lui dichiara: "Ce ne sono stati tanti, è difficile sceglierne uno. È un'esperienza forte da vivere, non so se la rifarei nell'immediato. Chi vivrà vedrà". Insomma, Nicolò non nega la possibilità di tornare una seconda volta nello studio di Uomini e Donne, non come tronista (viste le novità che Maria De Filippi vuole introdurre) ma ancora una volta come corteggiatore. La seconda, se ci sarà, sarà la volta buona?

