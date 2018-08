Uomini e Donne/ Tina Cipollari e Gemma, sorprese in arrivo: le rivelazioni dell'opinionista (Trono Over)

17 agosto 2018 Anna Montesano

Nonostante le voci di un suo possibile addio a Uomini e Donne, Tina Cipollari ha tenuto a chiarire che lei ci sarà anche nella prossima edizione e che, quindi, la sua poltrona non rimarrà vacante. Si sospetta però possano cambiare le cose con Gemma Galgani, addirittura il ruolo della dama (così come quello di Giorgio) potrebbero cambiare. Quale sarà la reazione di Tina a questa novità? E, soprattutto, le due manterranno i buoni propositi nati alla fine della scorsa edizione del trono Over. Intanto, in una recente intervista, Tina Cipollari ha parlato proprio della sua "carriera" a Uomini e Donne, senza tuttavia mai citare la Galgani. La Cipollari ha invece svelato qual è il segreto del suo successo: "Non mi sono presa mai sul serio e sono rimasta con i piedi per terra. Non ho mai perso di vista quello che ero. Non ho mai avuto la smania di apparire".

TINA E LE RIVELAZIONI SULLA SUA CARRIERA A UOMINI E DONNE

Ha inoltre raccontato come, all'inizio della sua avventura a Uomini e Donne, sua padre e sua madre l'abbiano presa come un gioco: "I miei genitori non mi dissero nulla di particolare, abbiamo pensato fosse un gioco fine a se stesso. Poi è capitato tutto in maniera inaspettata". E se un giornpo anche i suoi figli dovessero decidere di partecipare allo show di Canale 5? "Non ci vedrei nulla di male. - ammette la Cipollari - Possono fare tutto ciò che vogliono a patto che non sia nocivo per la loro vita. Penso che possa essere un'esperienza divertente per loro ma vorrei che nella vita facessero altro. Poi onestamente non penso che possa accadere. Non sono attratti dal mondo televisivo. Francesco ha fatto alcune sfilate di moda bimbo e per ora è un gioco... Io a miei figli farei fare tutto quello che desiderano." conclude.

