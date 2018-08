ANDREAS MULLER: "È MORTO UN MIO AMICO"/ Grave lutto per il ballerino: l'annuncio straziante su Instagram

Andreas Muller costretto ad affrontare una grave perdita: "Se ne va un grande amico, un padre, un guerriero, un esempio". L'annuncio del ballerino su Instagram.

18 agosto 2018 Rossella Pastore

Grave lutto per Andreas Muller, costretto ad affrontare da solo la morte di un suo caro amico. Il ballerino, divenuto popolare grazie al talent Amici di Maria De Filippi, ha condiviso su Instagram il suo immenso dolore. "Il momento che speravo arrivasse più tardi possibile. Il messaggio che speravo arrivasse più tardi possibile. Il ricordo che rimarrà in eterno. Di un grande amico, un padre, un guerriero, un esempio. Splendi… e fai sorridere anche lassù qualcuno come solo tu sapevi fare. Fatti quella bella corsetta che tante volte volevi fare quest'estate, 'o frat mij'". Sull'identità dell'amico in questione, si sa poco e niente. Fatto sta che anche i fan si sono uniti al commmiato: "Lui adesso ti guarda da lassù e sono sicura che sarà orgoglioso dell'amico che ha avuto affianco. Sei una persona meravigliosa e sono sicura che se ne sia accorto pure lui. Purtroppo succedono cose che non si è pronti ad affrontare ma dobbiamo essere forti, perché lui ora sta bene. Sorridi anche per lui, perché lui avrebbe voluto vederti felice. Riposa in pace".

LE IPOTESI

E a chi gli chiede di chi si tratti, il fan risponde: "È morto un suo amico". Il nome della persona è tuttora ignoto. Le parole di Andreas farebbero pensare a un mentore, una guida, qualcuno alla stregua di un "punto di riferimento". La persona in questione era probabilmente malata da tempo (da qui, "il messaggio che speravo arrivasse il più tardi possibile"). Congetture a parte, non resta che attendere l'eventuale annuncio.

