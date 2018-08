Adriana Volpe / La conduttrice con Marcello Cirillo a Pechino Express 2018: "Lui per me c'è sempre stato"

Adriana Volpe e Marcello Cirillo si sono ritrovati in coppia nella nuova edizione di Pechino Express 2018. Ecco le dichiarazioni dei due conduttori dopo l'avventura...

18 agosto 2018 Anna Montesano

Adriana Volpe

Adriana Volpe e Marcello Cirillo si sono ritrovati in coppia nella nuova edizione di Pechino Express 2018. Il tutto è accaduto dopo l'addio della conduttrice a I Datti Vostri, storico programma si Rai 2 della quale la Volpe è stata per anni conduttrice. Ricordiamo, infatti, che il tutto è accaduto dopo la rumorosa separazione in casa di Michele Guardì nata dalle polemiche tra la Volpe e Giancarlo Magalli avevano raggiunto altissimi livelli di tensione, dopo anni di rapporti tormentati. Adriana e Cirillo hanno ora vissuto una bellissima esperienza a Pechino Express e la conduttrice si complimenta col collega nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Mio. “Marcello ha scandito le tappe più importanti della mia vita. - ha fatto sapere la Volpe - Il fatto di conoscersi ha fatto scattare la complicità della vera amicizia e questo viaggio ha rafforzato il rapporto”.

LE PAROLE DI MATTEO CIRILLO SULLA VOLPE

Anche Matteo Cirillo, intervistato per il settimanale Vero Tv, ha parlato della sua collega e compagna d'avventura a Pechino Express 2018. Ecco le sue dichiarazioni: "Ho scoperto un'Adriana se possibile ancora più coraggiosa, ho percepito un sentimento nobile e ancora più forte di amicizia a legarci. - ha ammesso il noto conduttore, per poi continuare - Ho capito la determinazione e il talento con cui è stata capace di costruirsi, giorno dopo giorno, una straordinaria carriera... Quell'ammirevole tenacia che magari alcune persone 'cattive' non hanno compreso" ha concluso, con un'evidente frecciatina.

© Riproduzione Riservata.