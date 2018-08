Alberto Mezzetti e il video dedica a Barbara D'Urso / I due stanno insieme? Il mistero si infittisce

Alberto Mezzetti e il video dedica a Barbara D'Urso: i due stanno insieme? Dopo la fine del Grande Fratello le voci non si sono mai fermate, il mistero si infittisce e non arrivano risposte.

18 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Alberto Mezzetti e il video dedica a Barbara D'Urso

Alberto Mezzetti e Barbara D'Urso hanno tenuti tutti col fiato sospeso durante l'ultima edizione del Grande Fratello. Il concorrente noto anche come Tarzan ha infatti corteggiato a distanza la donna per tutta l'edizione, riuscendo ad ottenere, dopo una serie interminabile di tira e molla, la possibilità di uscire a cena con lei. Dopo alcuni mesi dalla fine del Gf però non sono arrivate ulteriori informazioni in merito e il pubblico ha continuato a parlarne sui social network. Intanto Alberto Mezzetti ha deciso nuovamente di stuzzicare il pubblico con un video che lo ha riportato sulla cresta dell'onda. Gossipetv ha pubblicato su Instagram infatti una breve sequenza che vede Alberto Mezzetti parlare di Barbara D'Urso con un suo amico con questo che sottolinea come sarebbe molto felice anche di uscirci solo a cena.

L'INTERVISTA: "ORA È INNAMORATA?"

Di recente Barbara D'Urso ha rilasciato anche una breve intervista a Panorama, parlando proprio di Alberto Mezzetti. Ha sottolineato: "Ora è innamorata? Sono corteggiata e sto bene. Sento una bella energia intorno a me e questo mi rende serena". Tutti subito dopo hanno pensato alla possibilità che la donna si riferisse proprio a Tarzan, anche se non l'ha mai detto in maniera dettagliata e precisa. La donna poi non è mai stata pizzicata dai paparazzi che non sono riusciti a vederli mai insieme. Rimane comunque chiara l'idea che i due potrebbero avere proprio in questo momento una relazione, fatta di un'intesa che si era già vista a lungo durante lo svolgimento del Grande Fratello.

