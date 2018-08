Anna Falchi, foto hot su Instagram / Fisico mozzafiato a 46 anni: fan in visibilio!

Anna Falchi ha pubblicato uno scatto molto sexy su Instagram. La showgirl 46enne, ha lasciato tutti i suoi follower senza parole con la sua ultima foto

18 agosto 2018 Anna Montesano

Non la si vede spesso in tv, soprattutto negli ultimi tempi, ma Anna Falchi continua ad essere una delle icone dello spettacolo italiano. La showgirl 46enne, ha lasciato tutti i suoi follower senza parole quando, alcune ore fa, ha deciso di postare un selfie molto sexy su Instagram. L'attrice si mostra in biancheria in camera da letto, intenta a specchiarsi per scattarsi una foto, che accompagna poi a questa didascalia: "Buonanotte ai sognatori... oggi è un altro giorno, domani si vedrà ... " Inevitabile notare un fisico molto in forma e davvero sensuale, che ha infatti scatenato i commenti dei fan. "Sei bellissima" scrive qualcuno; "Hai ragione Anna..sei proprio un sogno...altro che queste giovincelle di oggi, tutte rifatte." scrive invece un altro fan, apprezzandone le forme naturali.

"NESSUNO MI INVITA PIU' IN TV"

Bellissima e sempre in forma, qualche tempo fa Anna Falchi è stata ospite di Pippo Baudo al quale ha raccontato le sie difficoltà senza peli sulla lingua: ”Se non ci sei tu che mi inviti, Pippo, non mi invita nessuno. - aveva fatto sapere l'attrice - Non è assolutamente una mia decisione, campo di questo come si suol dire. Però sono molto felice di essere qui, in questi giorni sto parlando molto di te per via di Sanremo e sono contenta, stavolta, di essere qui a parlarne con te. Di sicuro nel nostro lavoro non c’è nulla, del domani non c’è certezza." E ancora aveva dichiarato: "La vita mi viene bene di petto, affronto giorno per giorno per quello che mi dà. Raccolgo quelle che sono le occasioni”.

