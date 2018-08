Bianca Guaccero e Caterina Balivo rivali? / La nuova conduttrice di Detto Fatto sbotta: "Tutta un'invenzione"

18 agosto 2018 Anna Montesano

Bianca Guaccero

Com'è ormai ben noto, Caterina Balivo ha lasciato Detto Fatto per dedicarsi a nuovi progetti sempre in Rai. Al suo posto, al fianco di Giovanni Ciacci nel noto show del pomeriggio di Rai2 arriva Bianca Guaccero. Ma nelle ultime settimane si è spesso parlato di una possibile rivalità tra le due conduttrici. In particolare, nelle ultime ore, è stato un titolo a far indispettire la Guaccero che ha deciso di rompere il silenzio e chiarire la situazione. La conduttrice non ha apprezzato l'ennesimo titolo "di rottura" tra le due colleghe, così su Instagram ha scritto: £Visto che nell’epoca dei social, esiste la possibilità di ribattere e di esprimersi in prima persona, approfitterò del mezzo, per dire la mia. Per quanto in molti cerchino una rivalità a tutti i costi, con l’intento di scatenare una sorta di appetibile “bagarre” mediatica tra me e Caterina... ribadisco e sottoscrivo, che non ho e non potrei avere assolutamente nulla contro una professionista come lei, che stimo professionalmente e umanamente."

LA STOCCATA DI BIANCA GUACCERO

Bianca Guaccero lancia così la stoccata a chi ha ipotizzato questa rivalità con la Balivo: "Probabilmente la stampa cerca titoli sensazionalistici per attirare il pubblico... oppure gioca con le parole, creando (con astuzia) sottili ambiguità nei significati... - tuttavia chiarisce - ma, da parte mia c’è e resta grande considerazione, verso chi ha creduto in un sogno, rendendolo una realtà importante, come ha fatto Caterina Balivo." La conduttrice conclude: "Prendo in consegna un’eredità notevole, un onore-onere verso il quale mi impegnerò con tutta l’anima. Perciò, in bocca al lupo a noi!!! E in bocca al lupo a tutti quelli che stanno lottando, per raggiungere ciò che più desiderano in questa vita."

