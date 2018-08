COLPO GROSSO AL DRAGO ROSSO, RUSH HOUR 2/ Su Canale 20 il film con Jackie Chan (oggi, 18 agosto 2018)

Colpo grosso al drago rosso - Rush Hour 2, il film in onda su Canale 20 oggi, sabato 18 agosto 2018. Nel cast: Chris Tucker e Jackie Chan alla regia Brett Ratner. Il dettaglio della trama.

Il film Colpo grosso al drago rosso - Rush Hour 2 andrà in onda sul Canale 20 di Mediaset nella prima serata di oggi, sabato 18 agosto 2018. Verrà trasmesso a partire dalle 21.00. La pellicola è diretta da Brett Ratner e risale al 2001, del genere poliziesco e commedia che vede come protagonisti Chris Tucker e Jackie Chan. Il soggetto nasce da un'idea di Ross LaManna e rappresenta il sequel del precedente Rush Hour - Due mine vaganti che Ratner ha diretto nel '98. Le musiche vedono invece la collaborazione di Michael Jackson, Ira Hearshen, Nile Rodgers e Lalo Schifrin. Il cast comprende inoltre artisti come John Lone, Alan King, Roselyn Sanchez, Zhang Ziyi e Harris Yulin.

COLPO GROSSO AL DRAGO ROSSO - RUSH HOUR 2, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La trama di Colpo grosso al drago rosso - Rush Hour 2 vede ancora all'opera la coppia di detective formata da Carter e Lee. Questa volta i due protagonisti sceglieranno di abbandonare il lavoro per qualche giorno per concedersi un breve periodo di vacanza. Una volta raggiunta Hong Kong, Carter e Lee devono tuttavia indagare sull'esplosione che ha colpito l'ambasciata americana e che ha provocato la morte di due poliziotti che seguivano delle indagini su un traffico di denaro falso. Anche se Carter preferirebbe dedicarsi alla vacanza, Lee riesce a convincere il compagno a seguirlo nel nuovo caso. Il primo sospettato è Ricky Tan, un ex socio in affari del padre di lee e diventato in seguito uno dei leader della Triade, la mafia cinese. Durante uno scontro successivo, Carter si ritrova a doversi confrontare in un colpo a corpo con Hu Li, mentre Lee è già alle prese con lo scontro con Ricky Tan nell'attivo. Per riuscire a fermare il criminale, i due saranno costretti a lanciarlo giù dalla finestra, prima che il socio arrivi con un altro ordigno.

