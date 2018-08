Giulia De Lellis, serata al Billionaire con Fedez e Briatore / Video: balli scatenati sui successi del rapper

Giulia De Lellis, serata al Billionaire di Porto Cervo. Ci sono anche Fedez e Nathan Falco Briatore, figlio di Flavio, alla consolle. Balli scatenati in pista

18 agosto 2018 Anna Montesano

Giulia De Lellis

Notte infuocata per la bella Giulia De Lellis. L'ex fidanzata di Andrea Damante sta godendosi una vacanza in Sardegna assieme alla sua famiglia e, ieri sera, ha deciso di trascorrere qualche ora a ballare e divertirsi al Billionaire di Flavio Briatore a Porto Cervo. Una serata davvero speciale, visto che ad intrattenere gli ospiti c'era niente meno che Fedez. E non era solo: alla consolle anche un piccolo fan, il figlio di Flavio ed Elisabetta Gregoraci, Nathan Falco. Il piccolo Briatore è infatti un fan sfegatato di Fedez e, a riprendere tutto col suo cellulare, c'è proprio Giulia De Lellis, che si scatena sulle note dei maggiori successi del futuro marito di Chiara Ferragni. Una serata davvero speciale, insomma, tra brindisi, cantate a squarciagola e balli scatenati.

LA VITA DOPO LA ROTTURA CON DAMANTE

Una Giulia De Lellis sorridente quella che vediamo nelle ultime settimane. Sembra essere ormai passato il peggio dopo la rottura con Andrea Damante. I due si erano riavvicinati ma il tentativo di riprovarci e tornare insieme non è andato a buon fine. Damante, solo pochi giorni fa, ha infatti annunciato: "Allora, raga, stamattina ho messo un post con una frase sotto di una canzone di Drake, ma era semplicemente riferito al fatto che la stavamo cantando nel video selfie al Praja. Non era riferito a nessuno, né tanto meno alla storia tra me e Giulia che, ve lo dico io se non vi è chiaro, così evitiamo commenti, ambiguità, cattiverie… io e lei non stiamo più assieme. Ci siamo chiariti molto serenamente, quindi evitate di fare commenti o scrivere cose in direct assurde! Godetevi l’estate e pace".

© Riproduzione Riservata.