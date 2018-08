Grande Fratello Vip 2018 / Diego Abatantuono e Manila Nazzaro nel cast? Brutto colpo per Ilary Blasi

Grande Fratello Vip 2018, cast e anticipazioni: Diego Abatantuono e Manila Nazzaro entreranno nella Casa? Arriva una delusione per Ilary Blasi....

18 agosto 2018 Anna Montesano

Sarà un Grande Fratello Vip ricco di sorprese quello che la 37enne Ilary Blasi sta preparando. Dopo gli ottimi ascolti delle prime due edizioni, a settembre, in prima serata, torna il reality con la Casa più spiata d'Italia. Gli autori dello show, assieme alla conduttrice, stanno cercando di chiudere il cast dopo una lunga serie di provini che hanno visto coinvolti tantissimi volti dello spettacolo. L'ufficialità del cast arriverà solo nei prossimi giorni, anche se di volti confermati, ormai, già ce ne sono. Tra questi Francesco Monte, così come Silvia e Giulia Provvedi. La Blasi ha di recente espresso il grandissimo desiderio di avere nel cast Diego Abatantuono - "Pagherei di tasca mia per averlo" aveva fatto sapere - che ci sia davvero una possibilità di vederlo nella Casa? Il settimanale Vero Tv svela "Nonostante la grande stima che Ilary nutre nei suoi confronti, non farà parte del reality perché impegnato in numerosi progetti legati alla recitazione".

ANCHE MANILA NAZZARO NEL CAST?

Insomma, Diego Abatantuono non ci sarà ed è molto probabile che anche l'ex tronista Claudio Sona non ci sia. Come svelato da Alberto Dandolo, giornalista di Oggi, “Claudio Sona qualche mese fa è stato provinato per partecipare al Grande Fratello Vip. A Dagospia risulta che il suo nome sia tutt’ora in bilico poiché qualche autore del reality preferirebbe assoldare una diversa tipologia di gay.” Pare invece confermata la presenza nel cast di Eleonora Giorgi che, dopo un iniziale tentennamento, pare si sia lasciata convincere dagli autori. Infine nella Casa è prevista anche la presenza della showgirl Manila Nazzaro, dopo il successo come speaker radiofonica per Radio Zeta.

