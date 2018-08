HAPPY FACE KILLER/ Su Rai 2 il film con David Arquette (oggi, 18 agosto 2018)

Happy Face Killer, il film in onda su Rai 2 oggi, sabato 18 agosto 2018. Nel cast: David Arquette, Gloria Reuben e Stefanie Von Pfetten, alla regia Rick Bota. Il dettaglio della trama.

il film thriller in prima serata su Rai 2

NEL CAST GLORIA REUBEN

Happy Face Killer, il film in onda su Rai 2 oggi, sabato 18 agosto 2018 alle ore 21,05. Si tratta di una pellicola canadese del 2014 diretta da Rick Bota e ispirata alla vera vita del famigerato assassino seriale Keith Hunter Jesperson. Il cast comprende invece David Arquette e Gloria Reuben per il ruolo di protagonisti, al fianco di Stefanie Von Pfetten, Daryl Shittleworth e Josh Blacker. Sono presenti anche altri attori in ruoli minori, come Kelly Ruth Mercier, Peter Flemming, April Telek, Spencer Drever, Kurt Evans, Mittita Barber e Jordana Largy. Le musiche sono inoltre a cura di Marc Baril e Hal Foxton Beckett. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

HAPPY FACE KILLER, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

La trama di Happy Face Killer ruota attorno alla vita di Keith Jesperson, che nell'arco di due anni riuscirà ad uccidere almeno otto donne. Il suo lavoro di camionista a lunga percorrenza gli permette inoltre di macinare diversi km, mentre il matrimonio fallito che ha alle spalle lo ha spinto a provare un forte odio per il genere femminile. Un infortunio provvidenziale gli ha impedito tra l'altro di entrare a far parte della Royal Canadian Mounted Police. Durante una sosta in Oregon, in un bar di Portland, Keith incontra la sua prima vittima e la uccide in seguito ad una discussione sulla casa in affitto della donna. Poco tempo dopo, Delores Parnicke confessa in modo inspiegabile di aver commesso il delitto con la collaborazione del fidanzato. Jesperson tuttavia decide di prendersi il merito della tragedia, inviando diverse lettere alla stampa e scrivendo delle confessioni sui muri di una discarica. Da quel momento in poi verrà soprannominato dai media come Happy Face Killer, per via della sua firma. L'agente dell'FBI Melinda Gand inizia a mettersi sulle sue tracce grazie all'aiuto dello Sceriffo Ruskin. Il caso avrà una svolta quando una giovane madre deciderà di rivelare che Keith l'ha aggredita, evento che si aggiunge alla scomparsa misteriosa di Diane Loftin.

© Riproduzione Riservata.