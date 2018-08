I DELITTI DEL BARLUME-LA CARTA PIU' ALTA/ Su TV8 il film con Filippo Timi (oggi, 18 agosto 2018)

I Delitti del BarLume - La Carta più alta, il film in onda su TV8 oggi, sabato 18 agosto 2018. Nel cast: Filippo Timi e Enrica Guidi, alla regia Eugenio Cappuccio. Il dettaglio.

18 agosto 2018 Cinzia Costa

il film giallo in prima serata su TV8

I Delitti del BarLume - La Carta più alta, il film in onda su TV8 oggi, sabato 18 agosto 2018 alle ore 21,30. 'I Delitti del BarLume - La Carta più Alta' sarà il film in onda in prima serata su Tv8 questo sabato 18 agosto alle ore 21.30. La pellicola è stata diretta da Eugenio Cappuccio e si basa sulla serie di romanzi scritti da Marco Malvaldi che girano attorno alle vicende del BarLume, gestito dal protagonista Massimo Viviani, interpretato nella serie da Filippo Timi. Nella trasposizione cinematografico-televisiva gli altri protagonisti della storia sono Enrica Guidi nella parte di Tiziana 'Tizzi' Guazzelli, Massimo Paganelli nel ruolo di Aldo Griffa, Lucia Mascino nei panni del Commissario Vittoria Fusco, Carlo Monni nella parte di Ampelio Viviani, Atos Davini nel ruolo di Pilade Del Tacca e Marcello Marziali nella parte di Gino Rimediotti. Sono i protagonisti della prima stagione (della quale l'episodio 'La carta più alta' è il secondo), ai quali si aggiungeranno altri personaggi, mentre il ruolo di Ampelio non ci sarà più, col personaggio che sarà fatto morire a causa della scomparsa nella realtà del suo interprete, lo storico attore toscano Carlo Monni. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

I DELITTI DEL BARLUME - LA CARTA PIU' ALTA, LA TRAMA DEL FILM GIALLO

Il protagonista de 'I Delitti del BarLume - La Carta più Alta' è Aldo, uno dei quattro anziani avventori del bar di Massimo Viviani, che passa le sue giornate assieme agli amici Ampelio, Pilade e Gino, detto Rimediotti. Aldo deve trovare una nuova location per il suo ristorante e sembra averla individuata in un posto chiamato 'Villa del Chiostro', che Aldo vorrebbe riconvertire in ristorante dopo il suo passato di beauty farm. Il problema è che 'Villa del Chiostro' è di proprietà di Riccardo Foresti, un personaggio che a Pineta è conosciuto per un passato non proprio irreprensibile e dal quale Aldo vorrebbe delle garanzie per chiudere l'affare, per non rischiare di essere truffato e chiudere prima del tempo il suo ristorante. E infatti gli amici di Aldo scoprono come 'Villa del Chiostro' sia stata venduta in passato, come nuda proprietà, ad un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello proposto ad Aldo da Foresti. La location era stata venduta ad un certo Ranieri Carratori, che appena un mese dopo aver chiuso l'acquisto era però morto in maniera misteriosa ed improvvisa. Indagando, si scopre che Carratori sarebbe morto per una grave malattia dalla quale era affetto da tempo, ma la versione ufficiale non convince i quattro arzilli avventori del bar di Massimo. Sarà proprio Viviani a portare una svolta al caso, ricoverandosi nello stesso ospedale nel quale era morto Carratori a causa di un infortunio al tendine. Incalzato dai suoi amici, nonostante un'iniziale riluttanza, Massimo riuscirà a scoprire grazie ai documenti e al personale dell'ospedale la verità sulla morte di Carratori e anche come il caso sia conseguentemente collegato alla vendita del ristorante ad Aldo.

© Riproduzione Riservata.