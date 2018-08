IL BUONO, IL BRUTTO, IL CATTIVO/ Su Rai 3 il film con Clint Eastwood (oggi, 18 agosto 2018)

Il buono, il brutto, il cattivo, il film in onda su Rai 3 oggi in prima serata. Nel cast figurano Clint Eastwood, Lee Van Cleef e Eli Wallach, alla regia Sergio Leone. Il dettaglio.

18 agosto 2018 Cinzia Costa

il film western in prima serata su Rai 3

NEL CAST ANCHE LEE VAN CLEEF

Il buono, il brutto, il cattivo sarà il film in onda in prima serata su Rai 3 questo sabato 18 agosto alle ore 20.30. Un classico assoluto della storia del Western girato da Sergio Leone nel 1966, e rimasto una pietra miliare assoluta del genere, con il cast ricco di star di Hollywood dell'epoca come Clint Eastwood che interpreta Biondo mentre Lee Van Cleef ha la parte di Sentenza tra i protagonisti, Antonio Casale è Bill Carson, Eli Wallach interpreta Tuco Ramírez, mentre Sandro Scarchilli e Benito Stefanelli sono i due assistenti di Sentenza. Enzo Petito è il Proprietario dell'emporio, Mario Brega ha la parte del C.le Wallace mentre Claudio Scarchilli ha il ruolo del Peon messicano. Aldo Giuffré è il Capitano nordista, Rada Rassimov è Maria, Livio Lorenzon è Baker e Luigi Pistilli ha la parte Pablo Ramírez, ed infine Angelo Novi interpreta Monaco. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

IL BUONO, IL BRUTTO IL CATTIVO, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

'Il buono, il brutto, il cattivo' è sostanzialmente la storia di tre banditi che muovono i loro loschi traffici nel pieno della Guerra di Secessione Americana. I banditi sono il 'Tuco' Ramirez, detto il brutto, che viene catturato da un altro fuorilegge, il buono che il Tuco inizierà a chiamare Biondo dopo essere entrato in società con lui. Il Biondo infatti consegnerà il Tuco alla giustizia, ma dopo aver ricevuto la taglia, lo libera rivelando la sua natura di truffatore. La società poi si scioglie col Tuco abbandonato nel deserto da Biondo, ma all'impiccagione fallita del bandito ha assistito anche il sicario Sentenza. Che va a caccia di una cassa piena di dollari. Tuco nel frattempo con tre suoi vecchi compari va a caccia del traditore Biondo, che riesce a uccidere i tre soci del suo vecchio sodale, ma non riesce a sfuggire a Tuco che lo porta nel deserto per farlo morire lentamente. Al momento di giustiziarlo, Tuco viene però fermato dall'arrivo di una diligenza che trasporta Carlson, ovvero l'uomo ricercato da Sentenza e che sa dove è nascosto il forziere pieno di dollari. Prima di morire, Carlson rivela a Biondo il luogo dove è nascosto il denaro, per questo Tuco è costretto a far di nuovo società con lui, per arrivare al tesoro. I due riescono a sgominare la banda di Sentenza, e alla fine si scontreranno con Sentenza nel cimitero di Sand Hill. Sentenza avrà la peggio e Biondo, per non farsi tradire da Tuco, scaricherà la sua pistola. Poi, come all'inizio del film, inscenerà la sua finta impiccagione per non farlo ricercare dai sudisti a caccia del bottino, scappando con metà bottino e lasciando gli altri centomila dollari all'ormai ex socio, che salverà come aveva fatto la prima volta, sparando alla corda che lo stava per impiccare.

