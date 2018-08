IL MATRIMONIO CHE VORREI/ Su Rai 1 il film con Maryl Streep (oggi, 18 agosto 2018)

Il matrimonio che vorrei, il film in onda su Rai 1 oggi, sabato 18 agosto 2018. Nel cast: Meryl Streep e Tommy Lee Jones, alla regia David Frankek. La trama del film nel dettaglio.

il film commedia in onda su rai 1

NEL CAST ANCHE TOMMY LEE JONES

Il matrimonio che vorrei verrà trasmesso da Rai 1 nella sua prima serata di oggi, sabato 18 agosto 2018. Andrà in onda dalle 21.25 ed è diretto da David Frankek. La pellicola risale inoltre al 2012 ed appartiene al genere commedia e sentimentale, con un cast guidato dalla celebre Meryl Streep e da Tommy Lee Jones. Il cast comprende inoltre attori del calibro di Steve Carell, Jean Smart, Elisabeth Shue, Ben Rappaport, Marin Ireland, Becky Ann Baker, Mimi Rogers, Susan Misner e Daniel Flaherty. Le musiche sono invece a cura di Theodore Shapiro, mentre i costumi sono nati da un'idea di Ann Roth. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

IL MATRIMONIO CHE VORREI, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La trama de Il matrimonio che vorrei ruota attorno ad una coppia sposata da tre decenni, Jay e Arnold. I due nutrono ancora lo stesso sentimento fin dal primo incontro e sono convinti che la fedeltà sia alla base del loro rapporto. Kay però non può fare a meno di notare che la passione è svanita nel corso del tempo e così cerca di convincere il marito ad affrontare una terapia che possa rimettere in moto il tutto. Seguendo le regole ed i consigli del dottor Feld, la coppia inizia a dormire in camere separate e mettono al bando qualsiasi tipo di contatto fisico. Tempo dopo, Kay annuncia al marito che presto partiranno per il Maine per affrontare una settimana di terapia intensiva con l'analista. Il marito tuttavia è sicuro che il loro matrimonio non abbia bisogno di nessuno scossone e cerca di frenare l'entusiasmo della donna, ma il terapeuta alla fine riesce a convincerlo. L'atteggiamento di Arnold comunque non muterà nelle prime sessioni, l'uomo si mostrerà sempre scontroso ed irritato, soprattutto a causa delle domande sempre più intime poste da Feld. Superato il limite a Kay non rimarrà altro da fare che andarsene via da sola, rifugiandosi in un bar. Tutto però sta per cambiare, persino Arnold.

