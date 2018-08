IL SIGNORE DEGLI ANELLI - IL RITORNO DEL RE/ Su Italia 1 il film con Elija Wood (oggi, 18 agosto 2018)

Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 18 agosto 2018. Nel cast: Elijah Wood e Ian McKellen, alla regia Peter Jackson. Il dettaglio della trama

il film di fantascienza in prima serata su Italia 1

NEL CAST IAN MCKELLEN

Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re è la proposta di Italia 1 per la sua prima serata di oggi, sabato 18 agosto 2018, dalle 21.20 in poi. Si tratta del terzo capitolo della saga ispirata al romanzo di J R R Tolkien, dal titolo omonimo. La pellicola è stata distribuita nel 2003 e vede alla regia Peter Jackson, per 201 minuti di messa in onda contro i 263 della versione originale. Il genere è fantastico e epico, per una sceneggiatura realizzata da Philippa Boyens e Fran Walsh in collaborazione con il regista. Il cast comprende i volti già conosciuti nei precedenti due capitoli, da Elijah Wood nei panni di Frodo fino a Ian McKellen per il ruolo di Gandalf. Si annoverano inoltre attori quali Liv tyler, Sean Astin, Viggo Mortensen, John Rhys-Davies, Cate Blanchett, Dominic Monaghan, Billy Boyd, Bernand Hill, Hugo Heaving, Orlando Bloom, Lawrence Makoare, Sean bean, Ian Holm, Andy Serkis, John Noble e Marton Csokas. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

IL SIGNORE DEGLI ANELLI - IL RITORNO DEL RE, LA TRAMA DEL FILM DI FANTASCIENZA

La trama de Il Signore degli Anelli - Il ritorno del re si concentra sul passato di Gollum e sul primo incontro fra il giovane hobbit Deagol e l'Unico Anello. L'amico Smeagol tuttavia rimane abbagliato all'istante dalla bellezza e dal potere del gioiello, tanto da uccidere Deagol pur di impossessarsene. Smeagol diventa così il primo Portatore dell'Anello, che a causa del suo potere trasforma non solo il suo animo ma persino il suo aspetto. Nel presente, Gandalf guida il gruppo di Aragorn verso Isengard, nel frattempo distrutta dagli Ent ed incrociano la loro strada con Pipino e Merry, scoprendo che Saruman si trova nascosto nella torre di Orthanc in seguito alla sconfitta contro Barbalbero. Ritornati ad Edoras, Pipino decide di dare una sbirciatina al Palantir contro il divieto di Gandalf, riuscendo a risvegliare l'occhio di Sauron. Grazie alle informazioni ottenute, Pipino indica però a Gandalf sulla strada che porta fino a Gondor. Gandalf cerca infatti di convincere Denethor a prepararsi all'attacco di Sauron, mentre Sam e Frodo continuano il loro viaggio sotto la guida di Gollum e raggiungono Minas Morgul. Qui scoprono l'avanzata dell'esercito del Re di Angmar. Gollum inoltre cerca di creare una frattura fra i due amici solo per poter riavere l'anello. Mentre Aragorn attraversa i Sentieri dei Morti, gli Orchi riescono a sferrare un duro colpo a Faramir e lo spingono fino alla ritirata. Dopo aver cacciato l'amico, Frodo nel frattempo viene tradito da Gollum e colpito da un ragno antico. Sam tuttavia accorre il suo aiuto, svelando di averlo seguito a distanza, intuendo il vero piano di Gollum. Gandalf invece guida un nuovo contrattacco all'esercito di Sauron, riuscendo a vincere ed a riprendere l'avanzata verso Mordor. Nello stesso momento, Frodo e Sam raggiungono il Monte Fato per gettare l'anello, ma l'hobbit è ancora vittima del potere del gioiello e deve affrontare un nuovo scontro con Gollum.

