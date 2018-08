Ludovica Valli, seno rifatto / Pioggia di critiche dal web, lei sbotta: "Avevo una malformazione!"

Ludovica Valli ha il seno rifatto. Sul web i follower criticano l'ex tronista di Uomini e Donne, lei sbotta e spiega: "Avevo una malformazione, sono stata costretta!"

18 agosto 2018 Anna Montesano

Ludovica Valli

Ludovica Valli torna nel mirino dei leoni da tastiera. L'ex tronista di Uomini e Donne è uno di quei personaggi che risponde a tono alle critiche del web e infatti, anche nelle ultime ore, la ragazza non è riuscita a rimanere in silenzio di fronte alle accuse ricevute sotto l'ultima foto postata su Instagram. Le critiche vertono sempre sullo stesso motivo: i ritocchi estetici dell'ex tronista. C'è chi la trova "ridicola", visto che, come "altre ragazze uscite da Uomini e Donne, arrivano con una prima di seno poi magicamente ne hanno una terza". La Valli non è riuscita a silenziare di fronte a questo commento e ha postato un lungo sfogo. "Ridicole siete voi che ancora commentate sapendo IL NULLA, in questo caso DI ME .. ha esordito la Valli - quando vi iscrivete su Instagram non mi pare che andate a spuntare una casella con scritto ‘commenta con tanta ignoranza tutto quello che vuoi, personaggi pubblici sopratutto’ .. o mi sono persa qualcosa? Benissimo. Io non sono ‘tutte’ le ragazze per il semplice fatto che ho sempre avuto una malformazione muscolare dalla nascita .. al seno destro .. quindi prima o poi avrei dovuto COMUNQUE RIFARLO." spiega l'ex tronista.

E SULLE LABBRA....

Ludovica Valli, anzi, svela che non avrebbe affatto voluto ricorrere alla chirurgia plastica: "Amavo da impazzire il mio seno piccolo, ma avendo dei tessuti attaccati in modo sbagliato (causati appunto da questo mio problema) per forza di cose dovevo operarmi" Spiega. L'ex tronista allora continua: "Ho aspettato i 20 anni, quando ero sul trono non ne avevo neanche 19. Quindi già vi blocco in partenza!" E sulle labbra invece:"Per quanto riguarda le labbra ripeto ribadisco per la millesima volta che era un mio ‘sfizio’ .. tre anni fa ho provato a fare due punturine dopodiché non mi sono MAI più toccata perché non mi piacevano (perlomeno su me facevano ribrezzo) e non mi vedevo più io. Oggi quelle che ho sono le mie labbra, ho sempre avuto le labbra abbastanza carnose." conclude l'ex tronista.

