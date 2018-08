Michael Terlizzi innamorato di Mercedesz Henger? / "Ha preso una sbandata" ma lei è già fidanzata: il gossip

Michael Terlizzi ha preso una sbandata per Mercedesz Henger? Dagospia lancia l'indiscrezione: l'ex naufraga è però fidanzatissima con Lucas Peracchi...

18 agosto 2018 Anna Montesano

Michael Gabriel Terlizzi

Il suo sguardo, inquadrato nello studio dell'Isola dei Famosi 2018, ha conquistato il pubblico femminile, tanto da assicurargli un posto nel cast dei tentatori di Temptation Island. Michael Terlizzi, figlio dell'ex pugile Franco, però non ha avuto molta fortuna nello show condotto da Filippo Bisciglia, né è riuscito intanto a trovare l'amore. Eppure, stando alle ultime indiscrezioni, pare che una ragazza sia riuscita a conquistare il suo cuore: la bella Mercedesz Henger. La nota figlia di Eva ha però trovato l'amore proprio da pochi mesi con l'ex tronista Lucas Peracchi. I tre, per di più, sono anche amici, come dimostrano le varie stories su Instagram pubblicate di recente. Ivan Rota, per Dagospia, svela però l'inaspettata indiscrezione. “Pare che Michael Terlizzi abbia preso una sbandata per Mercedesz Henger" esordisce.

UN INTERESSE NATO SUL SET DI "BOOMERANG"

Ivan Damiano Rota su Dagospia ancora scrive: "Michael è il figlio di Franco Terlizzi, il “non vip” che ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi spianando la strada al figlio nel mondo dello spettacolo, riuscendoci: è bastata un’inquadratura di Terlizzi tra il pubblico del reality condotto da Alessia Marcuzzi per farne un personaggio tv e uno dei protagonisti di Temptation Island come tentatore." Così accende il gossip e svela: "Michael si sarebbe interessato alla Henger sul set del video di Boomerang, la canzone di Mercedesz, video nel quale appare anche l’ex tronista tatuato Lucas Peracchi. Lucas è il fidanzato della figlia di Eva Henger, e dice di essere innamoratissimo e ricambiato. Rimaniamo in attesa di sapere come si evolverà questa storia.”

© Riproduzione Riservata.