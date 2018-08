Nina Moric, foto col figlio Carlos / Il web provoca la showgirl, lei: "Io e Corona non la pensiamo uguale"

18 agosto 2018 Anna Montesano

Nina Moric continua ad essere una delle protagoniste assolute del gossip estivo. Il suo riavvicinamento a Fabrizio Corona sta facendo molto discutere, ma la showgirl croata ha chiarito che il tutto è stato fatto per il bene del loro figlio Carlos Maria. È proprio un loro abbraccio quello che è raffigurato nell'ultima foto postata su Instagram dalla Moric, che ha però ricevuto qualche commenti non proprio piacevole. “Complimenti alla nonna per aver cresciuto un ragazzo fantastico” scrive un follower, stuzzicando la Moric che, infatti, risponde. “Le nonne sono angeli che ci danno le ali, ma le madri ci danno la vita per volare ed essere liberi. Nessuno può sostituire l’amore materno. Tanto meno una madre che ha cresciuto suo figlio per 13 anni”, scrive Nina in risposta al commento.

LA REPLICA DI NINA MORIC

Si parla anche della decisione di esporre Carlos ai media. Di recente il ragazzo è stato protagonista, insieme ai genitori, di una copertina per il settimanale Chi. La Moric, però, nello scatto postato copre il volto come per proteggerlo. Qualcuno ha trovato incoerente la cosa e lo ha sottolineato, ma Nina ha ammesso che il suo pensiero in merito è diverso da quello di Corona: “Perché non pensiamo nello stesso modo”. Nina ha poi aggiunto: "Carlos è un ragazzo educato è dolcissimo. Prima di pubblicare le foto con lui gli chiedo se vuole apparire . Io rispetto ogni sua scelta. Perciò prima di sparare sentenze almeno abbiate il buon senso di comprende il fatto che io chieda sempre la volontà del ragazzo che non ha nulla a che fare con i social."

