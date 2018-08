PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 18 agosto 2018: Capricorno alti e bassi, gli altri segni zodiacali?

18 agosto 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 18 AGOSTO 2018

L'analisi dell'oroscopo di Paolo Fox parte dallo studio di quanto raccontato a LatteMiele segno per segno. Il Leone deve cautelarsi perché in questo momento una piccola idea può anche diventare grande. Ricordate che quello che adesso non vi convince o nasce in maniera part-time può diventare grande alla fine dell'anno. Questo è comunque un momento di forza per chi nell'anno passato ha vissuto una separazione. L'Acquario ha risentito di problemi fisici e forse anche agli inizi della settimana ha avuto delle difficoltà ma deve andare avanti. Domenica sarà di recupero e il sabato sarà invece da tenere sotto controllo. Il discorso d'amore va ampliato e perfezionato, ma le amicizie sono favorite da questo oroscopo. Sarà importante cercare di vivere alcune situazioni con grande tranquillità, evitando le situazioni che possono portare a sentire delle complicazioni imminenti o future.

CAPRICORNO ALTI E BASSI, SEGNI FLOP

Voltiamo pagina e soffermiamoci ora sui segni zodiacali che possono essere considerati flop per la giornata di oggi. I Pesci grazie a questo cielo le relazioni giù nate o che nascono in questo periodo avranno un grande futuro. Sarà un sabato faticoso e in cui alcune cose non stanno andando come ci si aspettava in passato. Nei prossimi giorni le cose però potrebbero andare decisamente meglio. Il Capricorno è in un momento di calo vertiginoso, ma dopo Ferragosto sembra aver riaperto il corso per recuperare energie. Ora è il momento di svoltare anche se non è facile per tutti. I Gemelli devono fare molta attenzione al denaro con alcune situazioni difficili da gestire. Ora potrebbero arrivare delle risposte, ma servirà la massima attenzione per riuscire a conseguire i risultati che fin da troppo tempo sono stati conseguiti. Presto arriveranno delle rivincite, ma in questo momento le cose sono da tenere sotto controllo dopo alcuni momenti difficili da gestire.

BILANCIA PROGETTI IN ATTO, SEGNI TOP

Ora invece è il momento di soffermarci su quelli che sono i segni top. Tanti tra i Bilancia stanno bene quando condividono con un socio alcuni progetti. Per i nati sotto questo segno è sempre più importante avere accanto una o più persone accanto. C'è qualche piccolo fastidio e si devono proteggere tutte le proprietà. Le stelle sono luminose e indicano sicuramente una vita interessante, sarebbe però il caso per qualche distratto di iniziarle a seguire in maniera precisa e con intenti più che positivi. I Sagittario sono soggetti alla regola del 7-14-21, in astrologia infatti si pensa che ogni 7, 14 o 21 anni si cambiano rotta, riferimenti e progetti. Per molti questo è un anno di grande cambiamento. Per l'Ariete è un momento di grande recupero e di forza, dopo un Ferragosto che non è stato come ci si sarebbe aspettati. Nonostante i ritardi siano in preventivo si può arrivare a crescere psicologicamente se le cose stanno cambiando in maniera positiva.

