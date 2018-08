REAZIONE A CATENA/ Su Rai Movie il film con Keanu Reeves (oggi, 18 agosto 2018)

Reazione a Catena, il film in pnda su Rai Movie oggi, sabato 18 agosto 2018. Nel cast: Keanu Reeves e Rachel Weisz, alla regia Andrew Davis. Il dettaglio della trama.

18 agosto 2018 Cinzia Costa

il film d'azione in prima serata su Rai Movie

Reazione a Catena, il film in onda su Rai Movie oggi, sabato 18 agosto 2018 alle ore 21,10. Reazione a Catena è una pellicola girata nel 1996 dal regista Andrew Davis e vede tra i suoi protagonisti importanti star di Hollywood come Keanu Reeves nella parte di Eddie Kasalivich, Rachel Weisz nel ruolo della Dottoressa Lily Sinclair e Morgan Freeman nella parte di Paul Shannon. Completano il cast Nicholas Rudall nella parte del Dottor Alistair Barkley, Krzysztof Pieczynski nel ruolo di Lucasz Screbneski, mentre Joanna Cassidy è Maggie McDermott, Fred Ward interpreta l'Agente FBI Leon Ford, Julie R. Pearl è Emily Pearl e Brian Cox è Lyman Earl Collier. Kevin Dunn ha il ruolo dell'Agente FBI Doyle, Nathan Davis è Morris Grodsky, Tzi Ma ha la parte di Lu Chen, Gene Barge è James Washington e Chelcie Ross ha il ruolo di Ed Rafferty. Ma scopriamo insieme nel dettaglio la trama del film.

REAZIONE A CATENA, LA TRAMA DEL FILM D'AZIONE

Il protagonista di 'Reazione a Catena' è Eddie Kasalivich, che lavora come assistente per un gruppo di ricercatori scientifici nucleari, che stanno provando a realizzare la Fusione a Freddo, progetto che garantirebbe una vera rivoluzione nell'ambito del risparmio energetico. Eddie avrà un'intuizione decisiva che permetterà al team di ricercatori di raggiungere finalmente l'obiettivo dei loro esperimenti, e i festeggiamenti saranno grandi considerando l'importanza della scoperta. Ma dopo l'euforia, tra gli scienziati inizierà a salire la tensione, alcuni vorrebbero attribuirsi la maggior parte del merito della scoperta e soprattutto l'intuizione avuta da Eddie. Altri invece iniziano ad avere dei dubbi sull'opportunità di divulgare una scoperta di tale importanza. Insomma, scoppia una lite che sarà però smorzata sul nascere da un evento tragico: un gruppo di mercenari, che seguiva da tempo il lavoro del laboratorio, una volta compreso che la scoperta è stata fatta fa irruzione e uccide il team degli scienziati, distruggendo le apparecchiature e lasciando il reattore in surriscaldamento. Questo perché la scoperta della Fusione Fredda avrebbe messo in crisi le attuali fonti di energie, con una conseguente tempesta economica. Del disastro viene incolpato Eddie, che si era assentato dal laboratorio e vi ritorna giusto in tempo per scampare all'esplosione del reattore. I mercenari avevano infatti portato delle apparecchiature per lo spionaggio in casa di Eddie, che viene dunque considerato dalle forze dell'ordine il principale indiziato per il disastro del laboratorio. Eddie inizia dunque una fuga disperata per sfuggire alla caccia delle autorità e contemporaneamente dei mercenari che vogliono far sparire ogni prova della scoperta dei ricercatori, e nel contempo cerca una soluzione per far venire a galla la verità su quanto accaduto e per riuscire dunque a far venire alla luce il complotto contro la scoperta della Fusione a Freddo.

© Riproduzione Riservata.