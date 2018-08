SCUOLA DI POLIZIA 4 - CITTADINI IN GUARDIA/ Su Italia 1 il film con Steve Guttenberg (oggi, 18 agosto 2018)

Scuola di polizia 4: cittadini… in guardia, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 18 agosto 2018. Nel cast: Steve Guttenberg e Bobcat Goldthwait, alla regia Jim Drake. La trama.

NEL CAST ANCHE SHARON STONE

Scuola di polizia 4: cittadini… in guardia sarà il film in onda a conclusione del palinsesto pomeridiano e a ridosso della prima serata su Italia 1 a partire dalle 19.30 di questo sabato 18 agosto. Quarto film della storica serie di film brillanti 'Scuola di Polizia'. La pellicola è diretta dal regista Jim Drake e vede la partecipazione di tutto il cast storico della saga, con Steve Guttenberg nella parte di Mahoney, Bobcat Goldthwait nel ruolo di Zed, David Graf nella parte di Tackleberry, mentre Marion Ramsey è Hooks e Bubba Smith ha il ruolo di Hightower. Leslie Easterbrook interpreta Callahan, G. W. Bailey è il Capitano Harris mentre George Gaynes ha il ruolo del Comandante Lassard. C'è anche Sharon Stone nella parte di Claire Mattson, Tim Kazurinsky è Sweetchuck, Tab Thacker è Thomas Conklin, Michael Winslow ha il ruolo di Jones e Lance Kinsey ha la parte di Proctor. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

'Scuola di polizia 4: cittadini… in guardia' parte dall'idea del Comandante Lassard che decide di effettuare corsi di addestramento per i cittadini: un'idea, secondo il Capitano, per stroncare il crimine sul nascere chiedendo ai cittadini stessi di eseguire delle basilari operazioni di sicurezza nelle strade. Lassard però deve partire e il coordinamento delle operazioni viene affidato ad Harris, nonostante il Capitano abbia definito un'idiozia l'idea di Lassard. Ad Harris viene affiancato il vecchio subalterno di Lassard, Proctor, mente la vecchia squadra della Scuola di Polizia si trova ad addestrare altre reclute come il mastodontico Thomas Conklin, amico di infanzia di Hightower. Mahoney e compagni, al contrario di Harris, credono che il progetto di Lassard possa rivelarsi una buona idea, ma devono lavorare per arginare i danni fatti dalle reclute meno esperte come la signora Feldman, un'arzilla vecchietta che dimostra di avere una smisurata passione per le armi, ma non altrettanta dimestichezza nell'usarle. Il programma di Lassard entra in grave crisi quando tre cittadini addestrati fanno maldestramente saltare un'operazione di copertura della polizia. In più Proctor finisce col far fuggire dei pericolosi detenuti. A evitare che l'incidente abbia una risonanza internazionale, con un'enorme pubblicità negativa per tutto il Corpo di Polizia, ci pensa però proprio la signora Feldman al culmine di un rocambolesco inseguimento in mongolfiera, che le permetterà di raggiungere i tre evasi e riconsegnarli di nuovo alla giustizia. Un'impresa che varrà la consacrazione per il programma di addestramento dei cittadini del Comandante Lassard.

