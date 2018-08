Temptation Island Vip/ Nilufar Addati già preoccupata per "le corna": interviene Raffaella Mennoia

18 agosto 2018 Anna Montesano

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi

È preoccupata Nilufar Addati per l'avventura che sta per cominciare. L'ex tronista di Uomini e Donne, insieme al suo fidanzato Giordano Mazzocchi, saranno una delle coppie di Temptation Island Vip. "L'Isola delle corna", è stato uno dei titoli di giornale delle ultime ore, un titolo che ha indispettito non poco la Addati. "Isola delle corna? Speriamo di no!" ha scritto la Addati, riferendosi al titolo del settimanale Oggi, manifestando il suo timore. A darle confortò è però stata Raffaella Mennoia. La nota autrice di Canale 5 ha deciso di rassicurarla: "Ma chi l'ha detto? I titoli!!!" ha risposto la Mennoia proprio sotto al commento di Nilufar. L'ex tronista però non riesce a placare le sue preoccupazioni e, anzi, ammette di essere timorosa di quanto può accadere nel corso della nuova intervista a Uomini e Donne Magazine.

LE MOTIVAZIONI DI NILUFAR ADDATI

"Sto vivendo esperienze nuove continuamente, le mie estati passate erano molto diverse da quella di quest’anno, fatte di amiche, spiaggia e incontri famigliari. - ha raccontato la Addati, continuando - Ora viaggio continuamente e con ogni mezzo: in treno, aereo, macchina pur di star il più possibile con il mio fidanzato e per raggiungerlo nei suoi continui spostamenti. La cosa più difficile e strana è vivere il nostro amore sotto gli occhi di tutti." Nilufar svela così le motivazioni che l'hanno portata a decidere di partecipare con Giordano a Temptation Island Vip: "Mi piacerebbe avere l’opportunità di vedere come il mio fidanzato si possa rapportare alle altre ragazze. Lui durante il mio percorso, di 7 mesi, sul trono di Uomini e Donne, ha avuto modo di vedere esattamente come io mi potessi comportare con altri ragazzi. Io non ho scheletri nell’armadio e da quando c’è lui al mio fianco, dal punto di vista del cuore, non mi spaventa più nulla."

