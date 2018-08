Transporter, The Series/ Anticipazioni: Frank Martin torna con una nuova avventura (18 agosto)

Transporter: The Series, ecco le anticipazioni dello show televisivo con protagonista Frank Martin, l'autista torna con una nuova avventura questa sera, la trama.

18 agosto 2018 Valentina Gambino

Transporter: The Series, le anticipazioni

Transporter: The Series è una serie televisiva franco-canadese realizzata da Luc Besson e Robert Mark Kamen e basata sulla serie cinematografica che ha lo stesso titolo. La serie viene trasmessa in prima visione assoluta sul canale televisivo tedesco RTL Television a partire dall'11 ottobre 2012. In Italia invece, è stata mandata in onda in prima visione su Italia 1 a partire dal 28 gennaio 2013. Nonostante questo, la serie non ha funzionato tanto che, dopo la seconda stagione è stata cancellata. Di cosa parleranno le anticipazioni di stasera? Scopriamolo a seguire. Nel frattempo, per quanto riguarda la sua trama vi ricordiamo che il progetto riprende le dinamiche già viste nei tre film al cinema, seguendo ciò che accadrà a Frank Martin, un autista che lavora come libero professionista che, pagando il giusto, consegna ovunque qualunque cosa gli venga consegnata, il tutto senza fare delle domande scomode. Nel corso di una delle sue missioni Frank ha tre principi fondamentali: "mai cambiare il patto", "mai fare nomi" e "mai aprire il pacco".

Transporter: The Series, le anticipazioni

Qualunque cosa accada, il protagonista della serie cerca sempre di seguire le regole che si è imposto di rispettare, ma nulla va mai come dovrebbe. Ecco cosa accadrà questa sera, a seguire le anticipazioni. A Toronto c'e il boom dell'edilizia, ma un vecchio costruttore si rifiuta di liquidare un edificio al nuovo re del cemento, per questa opposizione viene ammazzato suo fratello e, come prova della sua dipartita, gli viene tagliata una mano. Il detective Ryder, corrotto dal nuovo costruttore senza scrupoli, assume Frank che dovrà recapitare la terribile prova del crimine, ma per poter dargli il pacco, Frank deve essere arrestato. Amir deve portare un milione di euro entro l'indomani a Marsiglia, ma per questo compito assume tre guidatori. Frank non è un amante della competizione e solitamente, estrapola il peggio delle persone. Come suo rivale salta fuori anche Pete, un vecchio corriere snervato dalla sua occupazione.

© Riproduzione Riservata.