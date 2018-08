UN'ESTATE A BARCELLONA/ Su Rai 1 il film con Sabine Postel (oggi, 18 agosto 2018)

Un'estate a Barcellona, il film in onda su Rai 1 oggi, sabato 18 agosto 2018. Nel cast: Sabine Postel, Sinja Dieks e Alejandro Muñoz, alla regia Dirk Regel. Il dettaglio della trama.

18 agosto 2018 Cinzia Costa

il film sentimentale nel pomeriggio di rai 1

NEL CAST ANCHE ALEJANDRO MUNOZ

Un'estate a Barcellona è una pellicola prodotta per la televisione che è stata realizzata in Germania con il titolo originale 'Ein Sommer in Barcelona. Regista del film è il cineasta tedesco Dirk Regel mentre cast troviamo l'attrice Sabine Postel, che è stata chiamata in una delle molte produzioni dedicate alla Lindström con un ruolo all'interno di 'Inga Lindström - Rasmus & Johanna' ed è stata protagonista anche di un film sentimentale ambientato in Italia (un leit motiv stereotipato, ma amato dal pubblico tedesco) 'Toscana andata e ritorno'. Assieme alla Postel nel cast di Un'estate a Barcellona, una giovane attrice in grande ascesa nei favori del pubblico, Sinja Dieks con pochi film all'attivo, ma di buona qualità. Nel mezzo delle due donne la trama vorrà un unico uomo coinvolto nelle loro dispute famigliari, l'attore, in questo caso ispanico, la Spagna che seduce con il suo fascino latino, Alejandro Muñoz, per lui anche una produzione americana in carriera con la serie Tv 'UnREAL'. Ma scopriamo adesso la trama del film nel dettaglio.

UN'ESTATE A BARCELLONA, LA TRAMA DEL FILM SENTIMENTALE

Emilio è un bancario di bell'aspetto che vive e lavora nella capitale catalana, Barcellona. Conosce la bella Lisa Hellman, turista tedesca nella sua città, che si innamora di lui, ricambiata. La passione li travolge, è vero amore e la coppia pensa addirittura, forse prematuramente, ma convinti del proprio passo, di sposarsi. Venuta a conoscenza di ciò, Ingeborg, nonna dai trascorsi sessantottini ed hippy, decide di volare sulla capitale catalana per convincere la nipote Lisa a non scegliere quello che per lei è un cappio, di riflettere sino in fondo se valga la pena una scelta del genere. Nel fare ciò Ingeborg non va tanto per il sottile ed il boicottaggio della coppia è immediato, senza attendere nessuna riflessione da parte della nipote. Per quanto Lisa cerchi di convincere la nonna (in realtà donna ancora piena di spirito e piacente) delle sue buone intenzioni, l'ex hippy è decisa sulla sua strada e senza tanti complimenti inizia una vera opera di sabotaggio sentimentale, boicottaggio puro dei piani della coppia. Inizia così uno scontro generazionale tra nonna e nipote, tra incomprensioni e chiarimenti, soprattutto viene messo a fuoco un ragionamento più esteso sul valore della famiglia. Durante questo marasma, il bel banchiere perde di interesse per la bellissima ragazza tedesca ed inizia a flirtare con il cugino, Pablo, uno spagnolo 'caliente' dalla sessualità non convenzionale, ma, si sa, Barcellona è città in cui l'amore non conosce confini e pregiudizi.

© Riproduzione Riservata.