Un principe tutto mio/ Su Canale 5 il film con Julia Stiles e Luke Mably (oggi, 18 agosto 2018)

Un principe tutto mio/ Su Canale 5 il film con Julia Stiles e Luke Mably

Su Canale 5 va in onda il film Un principe tutto mio con Julia Stiles e Luke Mably protagonisti. la regia del film è affidata a Martha Coolidge. (oggi, 18 agosto 2018)

Un principe tutto mio, Canale 5

Un principe tutto mio è una pellicola di produzione americana datata 2004. La pellicola ascrivibile al genere delle commedie a sfondo sentimentali è stata diretta da Martha Coolidge, professionista che si è basata su un soggetto scritto a quattro mani da Mark Amin e Katherine Fugate e sceneggiato dalla stessa Fugate. Il film che è stato prodotto grazie all'interessamento di tre case di produzione ( Lions Gate Films, Sobini Films, Epsilon Motion Pictures) esso è stato distribuito in Italia dalla Dell'Acqua Pictures. Un principe tutto mio vede un buon cast di attori tra di essi si evidenziano Julia Stiles e Luke Mably. La pellicola che a causa anche della sua vetustà di produzione è stata già programmata all'interno dei palinsesti televisivi italiani, andrà nuovamente in onda il prossimo 18 agosto su Canale 5 all'interno della programmazione pomeridiana (ore 16.30)

UN PRINCIPE TUTTO MIO, LA TRAMA DEL FILM

La pellicola inizia con l'arrivo del Principe Edvard di Danimarca negli Stati Uniti d'america. La testa coronata con la voglia di avere un pò di privacy viaggia in incognito e fa tappa, avendo la voglia di specializzarsi nella lingua, presso l'università del Wisconsin, un ateneo conosciuto per la vita spensierata dei suoi stidenti. Qui il futuro regnante incontra Paige, una bella e simpatica studentessa che per mantenersi lavora presso il bar degli studenti. L'iniziale ritrosia dovuta all'antipatia che suscitava Edvard con i suoi modi altolocati, viene presto superata e tra i due scoppia una storia d'amore. La donna capendo che quello potrebbe essere il principe azzurro ma non conoscendo il vero ruolo di Eddie lo invita perfino a passare le ferie presso la sua famiglia d'origine. Durante la sua breve vacanza il principe danese si trova perfettamente a suo agio con il padre e la madre di Maggie, cosa che non altro che rinsaldare l'unione tra i due giovani. Al loro ritorno al college tutto però cambia radicalmente. Un fotografo seguiva infatti Eddie di nascosto, e gli scatti rubati di un bacio tra lui e Maggie fanno letteralmente il giro del mondo. Eddie e Maggie però si amano profondamente, e dopo aver superato qualche tensione dovuto al fatto che Maggie non conosceva la verà identita dell'uomo decidono di continuare la loro relazione, la proposta di matrimonio fatta dall'uomo viene cosi accettata in maniera entusiastica dalla donna. Una volta arrivati in Danimarca Maggie però viene letteralmente ingessata all'interno del pesante protocollo reale. La ragazza nonostante abbia la simpatia di tutta la famiglia reale di Eddie non regge la pressione, e durante un ballo a corte comunica suo malgrado al suo boy friend che è intenzionata a lasciarlo per finire gli studi in America. Il suo ritorno viene visto come l'abbandono di una vita agiata ma la donna rimane ferma nei suoi propositi. Passa qualche anno e la donna finalemte si laurea con ottimi voti, dai giornali scopre che il suo Eddie è ormai diventato Re di Danimarca, quale il suo stupore quando lo rivede comparire al college, l'uomo, nonostante la sua posizione sociale, non ha infatti dimenticato la bella ragazza borghese di cui si era innamorato negli anni della giovinezza, e insieme alla sua presenza porta anche l'ennesima proposta di matrimonio, una proposta che però dovrà attendere il completamento degli studi di Maggie.

