Uomini e Donne/ Giorgio Manetti vuole tornare, forti opposizioni dietro le quinte: ecco perché (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti vuole tornare in studio ma trova forti opposizioni dietro le quinte. Ecco le indiscrezioni di Nuovo

18 agosto 2018 Anna Montesano

Giorgio Manetti

Pare abbia trovato finalmente una risposta il quesito che da giorni sta assillando i fan del trono Over di Uomini e Donne: Giorgio Manetti ha detto davvero addio al programma? La risposta è no. E la conferma arriva dal settimanale Nuovo, che infatti svela: "Giorgio Manetti smentisce in modo secco le voci che lo davano in uscita da Uomini e Donne. - si legge sulla rivista, nel numero in edicola questa settimana; e ancora - Eppure, nell'ultima puntata dello show, lui stesso aveva lasciato intendere di voler cercare l'amore altrove. Ora [...] accusa tutti di averlo frainteso. Un clamoroso dietro front che però, secondo le indiscrezioni raccolte da Nuovo nei corridoi della Fascino, avrebbe creato parecchi malumori dietro le quinte". Il problema? Pare che i "modi da star" del cavaliere non vada giù a molti, dentro e fuori dallo studio di Canale 5.

GEMMA SI OPPONE AL RITORNO DI GIORGIO: ECCO PERCHÈ

In cima alla lista di coloro che sarebbero stanche della permanenza di Giorgio Manetti nello studio di Canale 5 ancora loro due: Tina Cipollari e Gemma Galgani. "Le due storiche rivali avrebbero fatto muro contro il ritorno in tivù di Manetti, reo di cambiare le carte in tavola troppo spesso" si legge ancora sul settimanale. E in particolare "Dietro le quinte gira voce Gemma avrebbe posto una sorta di ultimatum alla redazione, chiedendo di fare una scelta definitiva tra lei e Giorgio". Una vera svolta se pensiamo che Gemma sembrava essere ancora molto innamorata di lui e, anzi, desiderosa di un riavvicinamento. Che la dama abbia realmente deciso di voltare pagina e chiudere questo lungo e sofferto capitolo? Vedremo quale sarà la decisione della redazione in merito a Manetti.

© Riproduzione Riservata.