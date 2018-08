Uomini e Donne/ Nuovi tronisti e pubblico parlante: svelato un curioso retroscena (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Chi saranno i nuovi tronisti? Ecco le ultime novità e un retroscena curioso sul pubblico parlante dello show

18 agosto 2018 Anna Montesano

Scorrono i giorni e l'attesa per l'inizio della nuova edizione di Uomini e Donne diventa sempre più breve. Negli ultimi giorni è stata confermata la data d'inizio della nuova edizione su Canale 5, il 10 settembre, e quella della prima registrazione, prevista per il 29 agosto. Sarà il trono classico a dare il via a questa edizione, con la presentazione dei nuovi protagonisti. E mentre si continua a speculare sulla possibile partecipazione di Lara Rosie Zorzetto, si ipotizzano anche i nomi di altri tronisti. Pare certo che il trono gay, almeno per quest'anno, non ci sarà, in quanto non sono stati trovati protagonisti adatti al ruolo. Tra i tronisti, come sottolinea Novella2000, potrebbe però esserci un volto della scorsa edizione di Temptation Island.

UNA CURIOSITÀ SUL PUBBLICO

Ecco, infatti, quanto si legge: "Per quanto riguarda i tronisti uomini l’unico nome che è uscito è quello di Francesco Chiofalo, protagonista dell’edizione 2017 di Tempation Island e conosciuto anche come Lenticchio. La sua storia con Selvaggia Roma alla fine non è andata e, mentre lei si è rifatta una vita e ha un nuovo amore, Francesco è ancora single. Per lui attualmente ci sono solo voci, quindi la notizia potrebbe non essere vera." Non mancherà in studio il pubblico parlante, da anni protagonista. Proprio di recente la nota "Danielona", Daniela Rinaldi, a Uomini e Donne Magazine ha svelato una curiosità: “Perchè partecipiano solo al trono classico? È una decisione della redazione e noi non ci siamo mai fatti delle domande sul perché. Se sono ospite e mi invitano non posso decidere quando andare. Ma va benissimo così, io continuo a partecipare con estremo piacere. Dopo 21 anni tante persone della redazione le ho viste crescere mi ci sono affezionata: sono come dei nipoti”.

