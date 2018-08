BRANCALEONE ALLE CROCIATE/ Su Rete 4 il film con Vittorio Gassman (oggi, 19 agosto 2018)

Brancaleone alle crociate, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 19 agosto 2018. Nel cast: Vittorio Gassman e Adolfo Celi, alla regia Mario Monicelli. Il dettaglio della trama.

19 agosto 2018

il film epico nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST VITTORIO GASSMAN

Pomeriggio epico, istrionico e surreale nel nome di uno dei più grandi e demenziali condottieri medievali, il prode Brancaleone il quale, impavido e mai domo, porterà la sua carica comica in Terra Santa. A celebrare le gesta del condottiero crociato, alle ore 14.00 del 19 agosto 2018, Rete 4 invita tutto il pubblico della prima fascia pomeridiana ad assistere a quello che, sequel dell'immortale 'L'armata Brancaleone', è ritenuto il perfetto seguito. 'Brancaleone alle Crociate', uscito nelle sale cinematografiche italiane nel 1970, non solo ha lo stesso protagonista, ma anche lo stesso regista, sua maestà Mario Monicelli, uno dei padri putativi della commedia all'italiana. Lo splendido cast di 'Brancaleone alle Crociate' vede ovviamente il grande pigmalione Vittorio Gassman nel ruolo di Brancaleone da Norcia, Adolfo Celi in quello di Re Boemondo, la bellissima Beba Loncar nel ruolo di Berta d'Avignone, Gigi Proietti nel triplice ruolo di Pattume, Colombino e la Morte. Nel cast troviamo anche Gianrico Tedeschi, Paolo Villaggio, il buffo Lino Toffolo, la leziosa, allora giovanissima, Stefania Sandrelli. Come può fallire un cast ed una produzione del genere? Praticamente impossibile:'Brancaleone alle Crociate' è un grande masterpiece della commedia prosaica italiana. Ma ecco a voi la trama del film nel dettaglio.

BRANCALEONE ALLE CROCIATE, LA TRAMA DEL FILM EPICO

Brancaleone da Norcia non è mai pago, impavido e sbruffone, solo nel viaggio trova la sua vera dimensione. É solo e sta recandosi in Terra Santa, nelle sue mire non vi sono mulini e vento o Eldoradi ma nientemeno che il Santo Sepolcro. Riesce comunque a racimolare l'ennesima banda di straccioni a suo seguito, fedeli a Papa Gregorio, pontefice al quale Brancaleone si è legato, ma durante il lungo pellegrinaggio verso la Palestina vengono attaccati dalle truppe dell'Antipapa Clemente, in un agguato mortale nel quale si salveranno solo quattro persone tra cui Brancaleone. Per quanto sbruffone il Norcino non è un marrano e, legato al suo codice personale dell'onore, giunto all'apice della disperazione per essere sopravvissuto, invoca l'angelo della Morte perché ponga fine ai suoi supplizi. Giunge la Nera Signora con la falce, la quale concede a Brancaleone ancora sette lune per ritrovare il suo onore, dopodiché potrà ritrovare l'agognata fine con eroica epicità. Sarà la stessa Morte a suggerire al cavaliere crociato il primo passo verso il riscatto, non lontano da quel luogo surreale e metafisico si sta consumando un'ingiustizia. Come può sottrarsi Brancaleone ad un richiamo così appetitoso? Non sarà di certo un gruppuscolo di inetti cavalieri a fermare il suo riscatto e, montato in sella al suo fedele Aquilante, al grido di 'Branca, Branca, Branca, Leon, Leon, Leon!'... ...il fischio finale aggiungetelo voi.

