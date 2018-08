Barbara D'Urso sanguinante e priva di sensi/ Foto choc, ma è il set de La Dottoressa Giò!

Barbara D'Urso ne La Dottoressa Giò (Gente)

Barbara D'Urso sanguinante e priva di sensi: la foto choc pubblicata da Gente potrebbe scatenare il panico tra i followers della celebre conduttrice, ma in realtà si tratta soltanto di uno scatto rubato dal set de La Dottoressa Giò, celebre serie televisiva che tornerà sulle reti Mediaset con la terza stagione. Tg Com 24 ha riportato le foto del celebre settimanale, con il volto di Pomeriggio 5 che ha rilasciato una olunga intervista per parlare del ritorno della serie tv sul piccolo schermo: “Avrò tempo di riposare a 90 anni, questa serie è un pezzo della mia vita”, le parole di Barbara D’Urso nel corso delle riprese. "Dopo anni di insistenze con i vertici Mediaset ho vinto io. E così il giorno dopo la finale del 'Grande Fratello 15' ho iniziato a girare sul set. Terminerò il 2 settembre, esattamente il giorno prima di iniziare in diretta la nuova stagione di 'Pomeriggio Cinque'", le parole della conduttrice.

IL RITORNO DE LA DOTTORESSA GIO'

La dottoressa Giorgia Basile, meglio conosciuta come Giò, tornerà sul piccolo schermo a venti anni di distanza dalla seconda stagione della serie televisiva, con Barbara D'Urso che ha svelato ai microfoni di Gente: "Ho conservato gelosamente tutto del personaggio, persino i costumi di scena. Come allora ho seguito il training in corsia prima di iniziare a girare seguendo parti naturali e parti cesarei, un'emozione vera". E continua a proposito del personaggio che tornerà ad interpretare: "Sarà una donna moderna, aprirà un centro per difendere le donne vittime di abusi. Le mogli picchiate dai mariti le difenderei con le mie mani se solo potessi. Alla politica chiedo leggi più severe anche sullo stalking. Ma la serie non finirà qui: ci saranno anche storie che riguardano l'omosessualità e i figli di famiglie arcobaleno".

