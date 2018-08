COSI' E' LA VITA/ Su Rai Movie il film con Aldo, Giovanni e Giacomo (oggi, 19 agosto 2018)

Così è la vita, il film commedia in onda su Rai Movie oggi, domenica 19 agosto 2018. Nel cast: Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Porretti che hanno diretto anche la regia.

il film commedia in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST ALDO BAGLIO

Così è la vita è una pellicola italiana scritta, diretta e interpretata da Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Porretti, attori più noti al grande pubblico solamente con il nome di Aldo, Giovanni e Giacomo. La pellicola prodotta da un cartello di case di produzione (Medusa Film, Agidi, Kubla Khan in collaborazione con Technicolor SA e TELE+) è stata distribuita in Italia dalla Medusa Distribuzioni. Ottimo il comparto musicale, con la colonna sonora affidata a un gruppo molto in voga nell'anno di presentazione del film (1998) i Negrita. La pellicola non è certo una prima televisiva essendo stata più volte programmata sui piccoli schermi italiani, essa andrà nuovamente in onda questa sera, domenica 19 agosto in seconda serata (ore 22.40) su Rai Movie il canale del servizio pubblico dedicato al grande cinema d'autore. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

COSI' E' LA VITA, LA TRAMA DEL FILM COMMEDIA

La trama si innesta sulla vita del tutto diversa di tre personaggi, Aldo Baglio un pluripregiudicato che sta scontando quattro anni di reclusione, Giacomo un impacciato agente della Polizia di Stato che cerca di sfondare nel campo della scrittura, e Giovanni un inventore di giocattoli per bambini sposato con una bellissima ma glaciale donna, Elena. Un giorno Aldo deve essere traferito in tribunale, la scorta è affidata a Giacomo, con il poliziotto che quella mattina si ritrova solo visto il fatto che il collega che doveva completare la pattuglia gli chiede di "coprirlo". Aldo riesce a disarmare il militare e lo prende in ostaggio, proseguendo nella via i due caricano Giovanni, con l'inventore di giocattoli che ferma la volante visto che aveva appena subito il furto della propria auto. Giacomo in un attimo di lucidità riesce ad avvertire la sala operativa della polizia di stato, il suo collega nel frattempo si fa picchiare da uno sconosciuto allo scopo di avere un alibi da presentare ai suoi superiori. L'avvertimento alla centrale ha raggiunto il suo scopo e le altre forze dell'ordine si mettono sulle tracce dei fuggitivi, l'inseguimento che ne nasce porta ad una rocambolesca fuga che termina quando la volante precipita in un precipizio, i tre riescono a saltare dall'auto appena in tempo e continuano la fuga a piedi. Durante quest'ultima finiscono in un cimitero e incontrano Clara, una bellissima donna di cui Aldo si innamora perdutamente, il rapitore ottiene un appuntamento e chiede a quelli che erano i loro ostaggi di aiutarlo a fare bella figura con la donna. I tre dopo lo svolgimento della serata romantica di Aldo, decidono di tornare alle proprie abitazione. Quale sorpresa quando si accorgono che i propri rispettivi cari li avevano già dimenticati dopo la notizia dell'incidente con l'autopattuglia. Aldo Giovanni e Giacomo allora cercano di sfruttare la situazione facendo qualche buona azione. Il film termina con la trasposizione della realtà stante che i tre si ritrovano dinanzi alle loro bare, in verità l'incidente li aveva portati alla morte e Clara non era altro che un angelo incaricata di portarli in paradiso. L'ultima scena è dedicata a far capire quanto sia bravo Aldo come furfante, egli infatti contraffà il badge che serve per aprire la sbarra che permette ai tre di entrare in ...paradiso.

