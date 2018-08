Caterina Balivo, paura nella notte/ Foto, cosa è successo? “Dico grazie alla vita, un giorno vi racconterò…”

Caterina Balivo, paura nella notte: misterioso messaggio su Instagram fa preoccupare i fan. La conduttrice ringrazia la vita e promette di raccontare presto tutto.

19 agosto 2018 Emanuela Longo

Caterina Balivo

E' sdraiata su un lettino e sorride, Caterina Balivo, ma nelle passate ore qualcosa di brutto è accaduto alla bella conduttrice, ex volto di Detto Fatto, tanto da decidere di lasciare un misterioso quanto preoccupante messaggio proprio sotto la sua ultima foto. Caterina è attualmente in vacanza con la famiglia all'Argentario, dove si sta godendo questi ultimi giorni di relax prima di riprendere con gli impegni professionali. A destabilizzare la sua serenità però, sarebbe stato un evento per nulla bello e che ha messo in allarme molto suoi fan che la seguono con affetto sui social. "Stamattina sorrido per dire grazie alla vita... un giorno vi racconterò cosa mi (ci) è successo ieri notte", ha scritto la Balivo sotto la foto Instagram. Ovviamente le sue parole hanno destato subito l'attenzione dei follower che hanno tentato di saperne di più senza tuttavia riuscirci. Quale evento apparentemente traumatico avrà disturbato la quiete delle vacanze in Toscana della simpatica conduttrice? Al momento con le sue parole ha voluto tranquillizzare tutti, ma sono tanti a chiederle a cosa facesse riferimento.

PREOCCUPAZIONE TRA I FAN

Qualcuno dopo le sue parole sotto l'ultimo scatto si è allarmato, ma Caterina Balivo, dopo la notte non semplice, si è dotata del suo sorriso migliore, ha ringraziato la vita ed ha già voltato pagina. Nelle sue ultime Storie di Instagram la vediamo in barca, anche se le manca ancora quella serenità in viso che la caratterizza. Ed alla sua amica, autrice dell'ultimo scatto che la sprona a raccontare quanto le è accaduto, il volto Rai ha replicato: "Devo metabolizzare". Probabilmente nei prossimi giorni conosceremo maggiori dettagli sulla disavventura che ha visto protagonista la Balivo ma al momento ha voluto lasciare tutto misteriosamente in sospeso facendo anche arrabbiare qualche utente: "Creare la "suspense" non ti fa diventare più amata o famosa... le cose o le dici o no! Ciò conferma la tua inutilità, fallita che non sei altro!", ha commentato duramente una sua follower, a quanto pare non proprio fan.

