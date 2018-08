DAZN e Sky con problemi streaming/ Esordio fallimentare della nuova stagione di Serie A: ecco cosa è successo

La nuova stagione di Serie A non è iniziata nel migliore dei modi, non per Sky e DAZN almeno. Alcuni problemi allo streaming video dell'anticipo della serie A, hanno creato malumori.

19 agosto 2018 Valentina Gambino

DAZN, l’esordio fallimentare della piattaforma in streaming

La nuova stagione di Serie A non è iniziata nel migliore dei modi, non per Sky e DAZN almeno. Alcuni problemi allo streaming video dell'anticipo della serie A, hanno creato le prime polemiche sul web: ecco cosa è successo. La celebre piattaforma satellitare ha avuto delle fastidiose incertezze per quanto riguarda il servizio di Sky Go, utilizzabile da smartphone, tablet e Personal Computer. Ed infatti, a sollevare la “sommossa” dell’internet furioso ci ha pensato lo streaming è saltato nel corso la prima partita di campionato che ha visto scontrarsi il Chievo contro la Juventus. Questa competizione era attesissima soprattutto per l'esordio ufficiale di Cristiano Ronaldo. Le difficoltà non si sono di certo limitate solo a Sky ma, si sono espanse a macchia d’olio anche sulla giovane piattaforma DAZN che, proprio nel suo giorno di debutto, ha avuto problematiche con la diffusione dell’anticipo delle 20.30 di Lazio – Napoli, partita poi finita 1-2 per la seconda squadra.

Tanti i commenti in rete, molti divertenti ed altri altamente polemici. Le frequenti interruzioni dello streaming infatti, hanno creato molti malumori. Numerosi utenti inoltre, lamentavano la scarsa qualità delle immagini riprodotte in streaming. Tra gli altri fastidi, anche un ritardo di circa un minuto rispetto alla diretta televisiva in live. Molti utenti infatti, hanno manifestato malumore dopo la decisione in merito alla divisione tra Sky e la nuova DAZN che avrà l’esclusiva di tre partite su dieci ad ogni turno di campionato. Per quanto riguarda la piattaforma in streaming appena lanciata, bisognerà lavorare maggiormente sotto il punto di vista qualitativo ed anche organizzativo. Dopo le numerose lamentele, si spera che possano immediatamente migliorare le cose, offrendo un servizio migliore dell’esordio. Questa sera DAZN, dovrà mandare dalle 20.30 Sassuolo - Inter e Parma – Udinese, le cose miglioreranno? Staremo a vedere…

