DILETTA LEOTTA RIFATTA?/ Debutta su Dazn e i gossip impazzano

Diletta Leotta inaugura Dazn, la nuova piattaforma a pagamento per la trasmissione di partite di calcio. Nel frattempo, qualcuno mette in dubbio l'autenticità del suo aspetto.

19 agosto 2018 Rossella Pastore

Il prima e dopo di Diletta Leotta

Diletta Leotta è tra le conduttrici televisive più in voga del momento. Nota non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua professionalità, ha di recente preso parte al videoclip dell'ultimo singolo di Fabio Rovazzi. I progetti paralleli non mancano, ma il suo primo interesse resta lo sport: con Andriy Shevchenko ha inaugurato Dazn, la nuova piattaforma a pagamento per la trasmissione di partite di calcio. "È stato un piacere lavorare con te, grazie @dilettaleotta @dazn_it #SerieA #LazioNapoli @seriea", si complimenta su Instagram il suo compagno d'avventure. Shevchenko e Diletta Leotta, all'Olimpico, hanno curato il commento e le interviste del match Lazio-Napoli.

I GOSSIP

A soli 27 anni, Diletta è ormai l'icona del giornalismo sportivo in Italia. Alta, bionda e tonica, piace agli uomini che la seguono. Ma i più maliziosi non credono che sia tutta farina del suo sacco: dal naso al décolleté, c'è decisamente qualcosa di "cambiato". Lo si capisce mettendo a confronto una foto della sua adolescenza ai suoi scatti attuali, un po' più studiati non solo per quanto riguarda la posa. Il gossip, poi, è alimentato dalla parentela con Mirko Leotta, chirurgo plastico fratello della stessa Diletta. Ma lei non ci sta: già nel 2017 aveva smentito le voci circa un suo presunto intervento estetico: "Non ho modificato il mio aspetto", dichiarava a Oggi, "nessuno somiglia a quando aveva 13 anni". Ma non solo: "Penso che ciascuno possa fare quello che vuole col suo corpo: non c'è nulla di male nel fare qualcosa fuori per stare bene dentro".

