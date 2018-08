E VENNE IL GIORNO/ Su Rai 4 il film con Mark Wahlberg (oggi, 19 agosto 2018)

E venne il giorno, il film thriller in onda su Rai 4 oggi, domenica 19 agosto 2018. Nel cast: Mark Wahlberg e Ashlyn Sanchez, alla regia M. Nigh Shyamalan. La trama del film nel dettaglio.

il film thriller in prima serata su Rai 4

NEL CAST ASHLYN SANCHEZ

E venne il giorno è l'offerta di Rai 4 per la sua prima serata di oggi, domenica 19 agosto 2018. Andrà in onda dalle 21.15 circa e si tratta di una pellicola thiller del 2008 diretta da M. Nigh Shyamalan. Il regista ha inoltre curato il soggetto e la sceneggiatura. La scenografia è stata realizzata invece da Jeannine Oppewall, che nella sua carriera ha ricevuto quattro nomination agli Oscar per film come The Good Shepherd - L'ombra del potere e L.A. Confidential. Nel cast troviamo inoltre attori come Mark Wahlberg, Ashlyn Sanchez, Zooey Deschanel, Jeremy Strong, John Leguizamo, Betty Buckley, Spencer Breslin, Alan Ruck e Victoria Clark. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

E VENNE IL GIORNO, LA TRAMA DEL FILM THRILLER

La trama di E venne il giorno accende le luci sul suicidio di massa di un gruppo di persone, che decidono di togliersi la vita a Central Park. Le autorità sospettano subito che si tratti di un attacco biochimico promosso dai terroristi, ma dovranno presto cambiare idea. Nel frattempo, un insegnante del Liceo, Elliot Moore, si trova in viaggio verso Harrisburg al fianco della figlia Jess e del caro amico Julian, quest'ultimo partito con la moglie Alma. Scoprono così che il treno è costretto a fermarsi a causa di un contagio che si è diffuso in fretta nell'area Nord Est del Paese. Una volta realizzata la gravità degli eventi, i passeggeri fuggono in diverse direzioni, mentre Julian cerca di fare il possibile per raggiungere Princeton e ricongiungersi con la moglie, lasciando che siano Elliot e Alma ad occuparsi della figlia Jess. Il gruppo scoprirà poco dopo da alcuni sconosciuti che il problema potrebbe derivare dalla diffusione di una neurotossina prodotta da alcune piante. A causa dei decessi incontrati lungo la strada, Elliot ed il resto del gruppo sono costretti a cambiare tragitto e proseguire a piedi, scegliendo la strada dei campi dopo aver appurato che il contagio proviene in realtà dalle città più grandi. La tensione tuttavia aumenta sempre di più e sono diverse le persone che decidono di togliersi la vita prima di andare incontro a morte certa.

